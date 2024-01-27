В кишечнике россиян нашли бактерию радости. На неё уже большие планы

По её словам, это настоящий прорыв в микробиологии. Речь о бактерии Faecalibacterium prausnitzii. Выяснилось, что у людей с депрессивными расстройствами её гораздо меньше, чем у тех, кого устраивает качество жизни, сообщила биолог «Газете.Ru».

Как именно «бактерия радости» влияет на психическое состояние — пока не понятно. Но мир уже не станет прежним — её могут задействовать в лечении депрессивных расстройств и психических заболеваний.

Врач отметила, что изменение состава кишечной микробиоты уже сейчас используют при лечении психических расстройств. Пациенту вдобавок к основному лечению выписывают пребиотики — уже доказано, что это повышает его эффективность.

Ранее двое британский учёных расставили по полочкам всё основное о микрофлоре кишечника. Рассказали в том числе и о дисбактериозе.