Здоровье
Опубликовано 27 января 2024, 13:20
1 мин.

В кишечнике россиян нашли бактерию радости. На неё уже большие планы

Микрофлора кишечника — это все микроорганизмы, которые в нём живут, и их состав заметно отражается на здоровье человека. Учёные даже нашли взаимосвязь между микрофлорой и психическим состоянием — у людей с расстройствами те же бактерии, что и у здоровых, но соотношение их другое. А недавно ещё и открыли «бактерию радости». О ней рассказала микробиолог, руководитель направления микробиологии компании «Новабиом» Софья Цветикова.
В кишечнике россиян нашли бактерию радости. На неё уже большие планы
© Freepik/freepik

По её словам, это настоящий прорыв в микробиологии. Речь о бактерии Faecalibacterium prausnitzii. Выяснилось, что у людей с депрессивными расстройствами её гораздо меньше, чем у тех, кого устраивает качество жизни, сообщила биолог «Газете.Ru».

Как именно «бактерия радости» влияет на психическое состояние — пока не понятно. Но мир уже не станет прежним — её могут задействовать в лечении депрессивных расстройств и психических заболеваний.

Врач отметила, что изменение состава кишечной микробиоты уже сейчас используют при лечении психических расстройств. Пациенту вдобавок к основному лечению выписывают пребиотики — уже доказано, что это повышает его эффективность.

Ранее двое британский учёных расставили по полочкам всё основное о микрофлоре кишечника. Рассказали в том числе и о дисбактериозе.

Автор:Кира Полякова
Редакция
RSS

infoforme.ru, 2024 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.