В квартире у пенсионерки взорвался самогонный аппарат. Взрыв был неслабый

Как сообщил телеграм-канал Mash Batash, женщина получила серьёзные ожоги и госпитализирована в больницу. Других подробностей о её состоянии нет.

Из-за взрыва также выбило дверь и окна на балконе. Ещё взрывная волна задела стоящий под окнами «Форд Фокус». Машина, правда, получила незначительные повреждения.

Так что лучше избегать таких экспериментов в квартире — опасно для жизни. Впрочем, вреден и сам алкоголь. Но если уж вы и перебрали со спиртным, то как облегчить себе состояние, рассказали тут.