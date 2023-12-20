В квартире у пенсионерки взорвался самогонный аппарат. Взрыв был неслабый
Попытки сварить самогон в одной российской квартире закончились серьёзным взрывом. Происшествие случилось в городе Салават Республики Башкортостан. Самогонный аппарат в квартире у 69-летней пенсионерки взорвался в процессе приготовления напитка. Ударная волна не только травмировала бабушку, но ещё и задела машину, стоявшую под окнами.
Как сообщил телеграм-канал Mash Batash, женщина получила серьёзные ожоги и госпитализирована в больницу. Других подробностей о её состоянии нет.
Из-за взрыва также выбило дверь и окна на балконе. Ещё взрывная волна задела стоящий под окнами «Форд Фокус». Машина, правда, получила незначительные повреждения.
Так что лучше избегать таких экспериментов в квартире — опасно для жизни. Впрочем, вреден и сам алкоголь. Но если уж вы и перебрали со спиртным, то как облегчить себе состояние, рассказали тут.