Здоровье
20:00, 20 декабря 2023
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В квартире у пенсионерки взорвался самогонный аппарат. Взрыв был неслабый

Попытки сварить самогон в одной российской квартире закончились серьёзным взрывом. Происшествие случилось в городе Салават Республики Башкортостан. Самогонный аппарат в квартире у 69-летней пенсионерки взорвался в процессе приготовления напитка. Ударная волна не только травмировала бабушку, но ещё и задела машину, стоявшую под окнами.

В квартире у пенсионерки взорвался самогонный аппарат. Взрыв был неслабый
© Freepik

Как сообщил телеграм-канал Mash Batash, женщина получила серьёзные ожоги и госпитализирована в больницу. Других подробностей о её состоянии нет.

Из-за взрыва также выбило дверь и окна на балконе. Ещё взрывная волна задела стоящий под окнами «Форд Фокус». Машина, правда, получила незначительные повреждения.

Так что лучше избегать таких экспериментов в квартире — опасно для жизни. Впрочем, вреден и сам алкоголь. Но если уж вы и перебрали со спиртным, то как облегчить себе состояние, рассказали тут.

Автор:Анна Рожкова
Редакция
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