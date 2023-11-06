В мире появилось первое хранилище живых образцов человеческого мозга

Клинические исследования — важная часть в изучении онкологии и препаратов, которые могут бороться с раком. Если опыты проводят на животных, у учёных хватает материала для исследований. А вот с человеческими образцами дела обстоят хуже.

Появление такого биобанка ускорит проведение исследований, потому что учёным не придётся тратить время на подбор патологического материала, сообщил портал Newatlas. А значит, создание лекарств и разработка методов лечения рака тоже ускорятся, уверены эксперты.

Время — важный показатель в борьбе с онкологией. Злокачественные опухоли опасны тем, что распознать их на начальных этапах без регулярных обследований сложно. Когда болезнь себя проявит, шансы на успешное лечение, увы, будут уже не такими высокими. Вот 6 советов, как не пропустить рак мозга на ранних стадиях.