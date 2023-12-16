Здоровье
04:00, 16 декабря 2023
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В Москве ищут профессионального любителя музыки за 300 тыс. рублей

В Москве открыта вакансия профессионального слушателя музыки с зарплатой от 300 000 рублей. Интернет-магазин ищёт человека, который сможет несколько часов подряд, сидя в удобном кресле, слушать музыку в наушниках под чай с печеньками. Он должен будет оценивать качество музыки на колонках, виниловых проигрывателях, наушниках и прочей аудиотехнике.

В Москве ищут профессионального любителя музыки за 300 тыс. рублей
© Freepik

Как говорится в вакансии, сотруднику на этой должности придётся слушать музыку по восемь часов пять дней в неделю, в день нужно слушать от пяти музыкальных альбомов. Правда, для того чтобы вас приняли, нужно отличать колонки Sonus Faber от Klipsch, быть меломаном, иметь идеальный слух и уметь анализировать музыку.

Платят как минимум 300 000 рублей, плюс бонусы за выполнение плана. В неделю, как и у всех, будет два выходных дня. Работодатель предлагает кандидатам отправить сопроводительное письмо, где нужно рассказать, почему взять должны именно вас.

Впрочем, это не самая оригинальная профессия. Недавно в России искали дегустаторов собачьего корма. Зарплата тоже немаленькая — от 270 000 рублей.

Автор:Анна Рожкова
Редакция
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