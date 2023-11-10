Здоровье
19:40, 10 ноября 2023
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В Москву завезли «пиролу». Выявлено уже трое заболевших новым штаммом ковида

8 ноября стало известно, что в России выявили десять случаев заболеваемости вариантом коронавирусной инфекции "пирола". А сегодня выяснилось, что в Москве уже зафиксированы три случая. Глава Роспотребнадзора Анна Попова подчеркнула, что все они являются завозными.

В Москву завезли «пиролу». Выявлено уже трое заболевших новым штаммом ковида
© freepik/vecstock

Первый случай зарегистрировали 3 ноября, пациент «привёз» новый тип ковида из Турции. Второй случай — аналогичный, россиянин вернулся из Турции, а до этого побывал в Германии. Третий случай, по словам Поповой, тоже тоже связан с путешествием за границу.

«Это неизбежно при вот такой активности миграционной», — сказала она в интервью на телеканале «Россия 24».

Симптомы «пиролы»

Как и у других штаммов коронавируса, которые сейчас наиболее распространены, симптомы «пиролы» схожи с обычной простудой:

  • повышенная температура,
  • продолжительный кашель,
  • головная боль,
  • слабость,
  • лихорадка,
  • потеря вкуса или обоняния.
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