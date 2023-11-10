19:40, 10 ноября 2023
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В Москву завезли «пиролу». Выявлено уже трое заболевших новым штаммом ковида
8 ноября стало известно, что в России выявили десять случаев заболеваемости вариантом коронавирусной инфекции "пирола". А сегодня выяснилось, что в Москве уже зафиксированы три случая. Глава Роспотребнадзора Анна Попова подчеркнула, что все они являются завозными.
Первый случай зарегистрировали 3 ноября, пациент «привёз» новый тип ковида из Турции. Второй случай — аналогичный, россиянин вернулся из Турции, а до этого побывал в Германии. Третий случай, по словам Поповой, тоже тоже связан с путешествием за границу.
«Это неизбежно при вот такой активности миграционной», — сказала она в интервью на телеканале «Россия 24».
Симптомы «пиролы»
Как и у других штаммов коронавируса, которые сейчас наиболее распространены, симптомы «пиролы» схожи с обычной простудой:
- повышенная температура,
- продолжительный кашель,
- головная боль,
- слабость,
- лихорадка,
- потеря вкуса или обоняния.