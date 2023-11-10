В Москву завезли «пиролу». Выявлено уже трое заболевших новым штаммом ковида

Первый случай зарегистрировали 3 ноября, пациент «привёз» новый тип ковида из Турции. Второй случай — аналогичный, россиянин вернулся из Турции, а до этого побывал в Германии. Третий случай, по словам Поповой, тоже тоже связан с путешествием за границу.

«Это неизбежно при вот такой активности миграционной», — сказала она в интервью на телеканале «Россия 24».

Симптомы «пиролы»

Как и у других штаммов коронавируса, которые сейчас наиболее распространены, симптомы «пиролы» схожи с обычной простудой: