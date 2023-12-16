В почках молодой девушки обнаружили больше 300 камней. Она несколько лет не пила воду

Врачи обнаружили, что почки пациентки буквально состоят из камней, и срочно приступили к операции — чрескожной нефролитотомии, при которой смогли удалить камни через маленькие разрезы на спине.

Медики ломали головы, как девушке удалось так испортить себе почки, но ответ оказался простым. На протяжение многих лет она не пила воду, полностью заменив её большим количеством бабл-ти, соками, а позднее — и алкоголем. Почкам просто не хватало жидкости, из-за этого моча стала более концентрированной и начала кристаллизоваться.

Поэтому врачи напоминают, что пить можно что угодно — хоть кофе, хоть простой чай, хоть с баблами, но важно не забывать и о воде. А какие продукты в большом количестве уничтожают почки, можно узнать здесь.