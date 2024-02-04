В роду были случаи онкологии? Тогда вам противопоказаны эти продукты

Как питаться людям с повышенным генетическим риском развития рака

Питание должно включать растительные продукты, оливковое масло и рыбу.

Стоит есть поменьше белковых продуктов, содержащих высокие концентрации метионина, валина, лейцина и изолейцина. Эти аминокислоты могут способствовать росту и распространению раковых клеток.

Сократите потребление красного мяса — говядины, свинины и баранины, а также сладостей.

Выбирайте нежирные источники белка, такие как рыба, птица и бобовые. В них, по сравнению с красным мясом, меньше метионина, валина, лейцина и изолейцина.

Растительные источники белка — орехи, семена и бобовые — содержат меньшее количество метионина, валина, лейцина и изолейцина по сравнению с животными источниками белка.

Самые эффективные в профилактике рака продукты

Некоторые продукты и диеты могут снизить вероятность развития онкологии, обеспечивая защиту клеток от повреждений и способствуя активной борьбе организма с раковыми клетками, отметила Молчанова.

Фрукты и овощи богаты витаминами, минералами и антиоксидантами, способствующими защите клеток от повреждений. Плюс в них много защитных веществ: дитиолтионы, индолы, сапонины, фитостеролы, витамин С, лютеин, фолиевая кислота, бета-каротин, ликопин, селен, витамин Е, флавоноиды и пищевые волокна.

Крестоцветные овощи , такие как брокколи, цветная капуста, кочанная, брюссельская капуста, содержат фитохимическое вещество сульфорафан, обладающее противораковыми свойствами.

Цельные зерна — овсянка, рис, кукуруза, пшеница — богаты клетчаткой, которая может помочь снизить риск развития рака толстой кишки.

Семена льна содержат омега-3 жирные кислоты, а также лигнаны, помогающие снизить риски развития рака простаты.

Нежирные источники белка — рыба, птица, бобовые и орехи — помогают снизить риск развития некоторых видов рака, таких как рак молочной железы, простаты и толстой кишки.

Овощи оранжевого цвета — морковь, тыква и сладкий картофель — содержат в составе каротиноиды, способствующие защите клеток от повреждений и уменьшающие вероятность развития определенных видов рака, включая рак лёгких и простаты.

Пробиотики , или живые бактерии, содержатся в таких продуктах, как йогурт, кефир и темпе. Научные исследования указывают на то, что пробиотики могут снизить вероятность развития рака толстой кишки и рака груди.