В Роспотребнадзоре рассказали, как не сбить режим сна в праздники

Одна из главных проблем длинных новогодних выходных — большая вероятность испортить привычный режим. А вот восстановить его — задачка не из простых. Причём организму сейчас и так хватает нагрузок. Поэтому поступим с режимом, как с болезнями, — будем принимать профилактические меры. Что поможет его сохранить, рассказали в Роспотребнадзоре.