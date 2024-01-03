04:00, 03 января 2024
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В Роспотребнадзоре рассказали, как не сбить режим сна в праздники
Одна из главных проблем длинных новогодних выходных — большая вероятность испортить привычный режим. А вот восстановить его — задачка не из простых. Причём организму сейчас и так хватает нагрузок. Поэтому поступим с режимом, как с болезнями, — будем принимать профилактические меры. Что поможет его сохранить, рассказали в Роспотребнадзоре.
Специалисты Роспотребнадзора порекомендовали:
- установить распорядок дня и придерживаться постоянного графика сна;
- не спать слишком долго, а также днём;
- ограничить употребление алкоголя и кофеина;
- следить за тем, что едите, — лучше отказаться от тяжёлой, острой или сладкой пищи;
- сохранять привычную активность;
- не пользоваться смартфонами, планшетами или ноутбуками как минимум за час до сна;
- создать комфортную обстановку в комнате, в том числе проветривать.
А врач-сомнолог Роман Бузунов ранее рассказал, можно ли отоспаться в праздники так, чтобы не сбить режим.