Здоровье
04:00, 03 января 2024
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В Роспотребнадзоре рассказали, как не сбить режим сна в праздники

Одна из главных проблем длинных новогодних выходных — большая вероятность испортить привычный режим. А вот восстановить его — задачка не из простых. Причём организму сейчас и так хватает нагрузок. Поэтому поступим с режимом, как с болезнями, — будем принимать профилактические меры. Что поможет его сохранить, рассказали в Роспотребнадзоре.

В Роспотребнадзоре рассказали, как не сбить режим сна в праздники
© Freepik/teksomolika

Специалисты Роспотребнадзора порекомендовали:

  • установить распорядок дня и придерживаться постоянного графика сна;
  • не спать слишком долго, а также днём;
  • ограничить употребление алкоголя и кофеина;
  • следить за тем, что едите, — лучше отказаться от тяжёлой, острой или сладкой пищи;
  • сохранять привычную активность;
  • не пользоваться смартфонами, планшетами или ноутбуками как минимум за час до сна;
  • создать комфортную обстановку в комнате, в том числе проветривать.

А врач-сомнолог Роман Бузунов ранее рассказал, можно ли отоспаться в праздники так, чтобы не сбить режим.

Автор:Кира Полякова
Редакция
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