В России хотят запретить продавать детям мороженое. О каком лакомстве речь

Власти Амурской области призвали ограничить продажу алкогольного мороженого детям, всё-таки градус у сладости немалый. Они предложили продавать лакомство только в общепите. Региональное министерство экономического развития и внешних связей уже обратилось в Минфин с этим предложением.

Проблема в том, что такое мороженое не входит в перечень алкогольной продукции, хотя в составе есть настоящий спирт. И между прочим, опьянеть от этого перекуса тоже можно. Но никаких запретов на товар в стране не имеется и дети могут его спокойно покупать. Росалкогольтабакконтроль уже поддержал идею с запретом.

Продажи алкомороженого в регионах стартовали в 2023-м. Фактически оно похоже на замороженный алкогольный коктейль.

Кстати, за руль после такого лакомства тоже лучше не садиться. Ведь даже квас может доставить хлопот, если вас остановят гаишники. Что уж говорить об алкогольном мороженом.