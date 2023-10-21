В России могут запретить рекламу фастфуда и газировки. Па-ра-па-па-паам

Депутат Госдумы Султан Хамзаев выступил за запрет рекламы фастфуда и газировки в СМИ. Парламентарий призвал информировать россиян о негативных последствиях употребления такой еды. Соответствующее обращение он уже направил на имя главы Минздрава Михаила Мурашко.

Он уточнил, что экспертное общество уже не раз говорило об этих мерах и считается, что это наиболее действенное средство для решения проблемы ожирения.

Кстати, недавно учёные выяснили, что фастфуд особенно вреден для девочек-подростков. Почему это так, можно узнать тут.