Здоровье
15:40, 21 октября 2023
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В России могут запретить рекламу фастфуда и газировки. Па-ра-па-па-паам

Все люди знают о вреде и опасности фастфуда для здоровья. Но вряд ли найдётся человек, который ни разу не пробовал сочный бургер и при этом не запивал его колой. Напротив, многих не пугает ожирение и другая побочка. В Госдуме предложили запретить рекламу подобной продукции, чтобы отбить у россиян желание потреблять эту гадость.

В России могут запретить рекламу фастфуда и газировки. Па-ра-па-па-паам
© Haseeb Jamil / Unsplash

Депутат Госдумы Султан Хамзаев выступил за запрет рекламы фастфуда и газировки в СМИ. Парламентарий призвал информировать россиян о негативных последствиях употребления такой еды. Соответствующее обращение он уже направил на имя главы Минздрава Михаила Мурашко.

Он уточнил, что экспертное общество уже не раз говорило об этих мерах и считается, что это наиболее действенное средство для решения проблемы ожирения.

Кстати, недавно учёные выяснили, что фастфуд особенно вреден для девочек-подростков. Почему это так, можно узнать тут.

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