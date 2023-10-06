В России нервы будут печатать на принтере. А говорили — не восстанавливаются

Во время эксперимента животным замещали повреждённую часть седалищного нерва, а через несколько месяцев изучали результат. Оказалось, что никакого острого воспаления не возникло, а на повреждённом участке начали прорастать нервы и восстанавливаться подвижность лапок.

Разработка питерских учёных — не новое слово в медицине, людям сейчас проводят похожие операции, но обычно берут кусочек нервов из другой части тела. За рубежом для этого даже используют специальные вставки из желатина, коллагена, полигликолида и хитозана, но их можно применять только при повреждениях менее 3 см. А вот разработка российских специалистов позволит замещать участки большего размера.

Теперь исследователи планируют адаптировать создание нервных вставок для биопринтера, чтобы ускорить производство и улучшить качество материала.

Между прочим, питерские учёные своим открытием приближают мечту многих россиян. Во время опроса большинство (97%) из них ответило, что ждут новые технологии, которые позволят улучшить качество жизни, пострадавшее из-за здоровья, например слуховые или зрительные протезы. Чуть меньше, но всё равно очень много (96%) вспомнили о спинальных нейропротезах.