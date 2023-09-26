В России растёт заболеваемость ковидом. Врачи рассказали, нужно ли прививаться от вируса

Почему вакцинация важна

Вакцина не защищает от болезни, но серьёзно сокращает риски столкнуться с искусственной вентиляцией лёгких (эффективность до 70%) и летальным исходом (до 90%), отмечает врач-терапевт сервиса доказательной медицины DocMa Яна Исаева.

Вакцинация позволит повысить титр защитных антител в организме. Благодаря этому при встрече даже с новым вариантом вируса человек, скорее всего, перенесёт заболевание в лёгкой форме.

Кому нужно пройти вакцинацию от коронавируса

Тем, кто вообще не прививался или ставил укол больше года назад. Помимо того, важно не забывать о регулярной ревакцинации — в России её принято проходить каждые полгода, за рубежом призывают поставить обновлённую вакцину всем, у кого прошло минимум два месяца с последнего укола. Кстати, отечественный «Спутник» уже проходит соответствующие испытания, отметила Исаева.

Особенно важно привиться людям с ослабленным иммунитетом:

пожилым;

больным сахарным диабетом;

принимающим препараты, которые снижают работу иммунной системы (иммунодепрессанты, цитостатики, лекарства для химиотерапии).

Бояться ли новой эпидемии

Не стоит. По мнению врачей, в целом сезонный всплеск заболеваемости коронавирусной инфекцией в России возможен, но новая эпидемия россиянам не грозит. В стране уже сформировался коллективный иммунитет (у кого-то после вакцинации, а у кого-то после болезни), который не позволяет вирусу бушевать, полагает медицинский директор группы компаний «Медскан» Светлана Каневская.

К тому же сейчас люди знают о COVID-19 намного больше, чем во время той самой пандемии. Все нужные методы диагностики доступны, а стратегии лечения понятны. Так что всё будет зависеть от самих людей: нужно понимать, как важно обращаться за медицинской помощью и не забывать о своей социальной ответственности перед окружающими, отметили врачи.