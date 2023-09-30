В России появится виртуальный регистр распространённых болезней

Что такое регистр распространённых заболеваний

Как объяснил «Известиям» глава комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев, новый регистр — это инструмент планирования, который позволит эффективнее рассчитывать требуемый объём помощи, денег (в том числе на закупку лекарств) и ряд других показателей.

На ресурсе появятся самые важные сведения о пациентах, включая данные о:

ФИО;

паспорте или свидетельстве о рождении;

СНИЛС;

страховом медицинском полисе;

месте работы или учёбы;

инвалидности и заболеваниях;

поликлиники или больнице, в которой лечился пациент;

враче, который занимался лечением гражданина;

препаратах, который назначал врач.

При этом в регистр не попадёт информация:

составляющая гостайну;

о фармацевтических и медицинских организациях, находящихся под контролем федеральных органов, в которых предусмотрена военная служба или её аналог.

Зачем нужен регистр распространённых заболеваний

По словам Бадмы Башанкаева, ввести новый информационный ресурс уже давно просят российские врачи. Он отметил, что уже есть реестры льготников, ВИЧ-инфицированных, больных раком и другие. По его мнению, этот опыт стоит развивать.

В Минздраве, в свою очередь, отметили, что регистры граждан позволяют медицинским организациям быстро обмениваться информацией. Как следствие, больным могут оперативнее оказывать помощь на всей территории страны.

Кроме того, федеральный регистр обеспечит доступ к выписанным электронным рецептам в любом регионе России.

А ещё, как объяснила директор департамента развития клинических сервисов группы компаний «Цифромед» Инна Ашенбреннер, собранная информация поможет:

эффективнее формировать индивидуальные планы лечения для людей с двумя и более хроническими заболеваниями;

избавить пациентов от необходимости делать одинаковые анализы у разных врачей;

повысить точность прогнозирования потребности граждан в тех или иных препаратах;

оперативно узнавать степень необходимости расширения количества персонала, инфраструктуры и медицинского оборудования.

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