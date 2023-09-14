В стране ЕС запретили iPhone 12 из-за высокого излучения. Что делать владельцам?

Запрет продаж iPhone 12

«Национальное агентство по частотам просит Apple отозвать iPhone 12 с французского рынка с 12 сентября 2023 года после того, как у этой модели было зафиксировано превышение предела удельного коэффициента поглощения» — говорится в сообщении ANFR

Как выяснило агентство, удельный коэффициент поглощения iPhone 12 составляет 5,74 Вт/кг. А максимально допустимая норма — 4 Вт/кг. Министр-делегат цифровизации и телекоммуникаций Франции Жан-Ноэль Барро отметил, что превышение незначительное. Он уточнил, что у Applе есть две недели на решение проблемы. В противном случае придётся отзывать уже проданные модели.

ANFR пообещало передать данные об излучении айфона другим странам Евросоюза. Так что можно ожидать, что скоро модель запретят продавать где-нибудь ещё в ЕС.

Действительно ли излучение смартфона опасно

Удельный коэффициент поглощения показывает, насколько сильно электромагнитное излучение смартфона воздействует на человека. В некоторых исследованиях говорится, что потенциально излучение телефона может ухудшать здоровье и даже вызывать онкозаболевания. Однако прямая связь болезней и излучения от телефона не доказана, вопрос остаётся спорным.

Врач-уролог, андролог Александр Лубенников говорит, что излучение может воздействовать на образование сперматозоидов и их созревание. Оно может быть одной из причин мужского бесплодия.

«Учёные Австрии и Египта в 2013 году опубликовали результаты исследования, основанные на анализе 20 пациентов. Оказалось, что мужчины с нарушенной потенцией дольше разговаривали по телефону и у них смартфон дольше работал в течение дня — 4,4 часа против 1,8 часа», — рассказывает медик.

По словам главного онколога «СМ-Клиники», доктора медицинских наук Александра Серякова от телефона также может исходить инфракрасное излучение. С ним связывают эффект локального прогревания тканей на участках тела, с которым соприкасается включенный смартфон — уха, виска и т. д.

Как обезопасить себя владельцам iPhone 12

Чем дальше мы находимся от источника электромагнитного поля, тем меньше его мощность, причём в квадрате. Если увеличить расстояние до смартфона в 2 раза, то мощность электромагнитного поля от него уменьшится в 4 раза. Поэтому Роспотребнадзор рекомендует не спать рядом с телефоном у головы и класть его подальше.

Если вы не хотите его убирать, можно просто включить режим полёта и вырубить Wi-Fi и Bluetooth. Тогда смартфон не будет излучать сигналы. А ещё мобильниками лучше не пользоваться хотя бы за час до сна, потому что они плохо влияют на качество сна, говорит специалист по сну медицинского центра «Медси», врач функциональной диагностики Татьяна Сурненкова.

Пока французы разбирались с айфоном 12, Apple показала миру свой новый айфон 15. На презентации демонстрировали как младшие, так и старшие модели линейки. Все они получили обновлённый дизайн. О ценах и характеристиках новинки мы рассказывали здесь.