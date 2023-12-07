В TikTok нахваливают яичную диету. Что с ней не так
Те, кто уже попробовал яичную диету, утверждают, что всего за 10 дней с её помощью можно скинуть до 10 кило. Звучит заманчиво. Только вот на деле оказывается, что на таком рационе можно не только вес потерять, но и здоровье. Врач-диетолог Анна Коробкина и доктор медицинских наук Светлана Каневская рассказали, почему лучше не сидеть на яичной диете.
В чём суть яичной диеты из TikTok
Задача такой диеты — снизить потребление калорий до 900 в день. Делают это, поедая огромное количество яиц. Смотрите сами: на завтрак, обед и ужин нужно съедать по 3 варёных яйца. На обед к ним можно добавить зелёное яблоко, а на ужин — кукурузные или овсяные хлопья на обезжиренном молоке. Запивать всё это можно только зелёным чаем.
Допускается перекус в виде морковки или апельсина.
Ролики тех, кто сидел на такой диете, собирают миллионы просмотров в TikTok. Пользователи, попробовавшие питаться только яйцами, хвалятся результатами — минус 5–10 кг в течение 10 дней. Только, похоже, теряют они не только килограммы, но и собственное здоровье.
Чем опасна яичная диета
Любая диета построена на ограничении калорийности дневного рациона. Возможно, это и поможет вам похудеть, но вряд ли надолго. А вот вреда для самочувствия, похоже, будет больше.
По словам Коробкиной, большое количество яиц приведёт к повышению уровня холестерина. Она напомнила, что Всемирная организация здравоохранения рекомендует употребление лишь трёх яиц в неделю.
Также такая диета — удар по почкам для тех, у кого уже с ними проблемы. А ещё у вас будут запоры и запах изо рта. Всё дело в дефиците пищевых волокон в рационе.
Доктор медицинских наук, профессор, медицинский директор сети клиник Medical On Group Светлана Каневская добавила, что такая диета мало того что не сбалансирована по белкам, жирам и углеводам, витаминам и минералам, так ещё и не учитывает индивидуальную пищевую непереносимость яиц.
Такое больше количество яиц в день — это изрядная нагрузка на работу печени и риск формирования нарушений липидного спектра крови, добавила эксперт.
Вердикт врачей: снизить калорийность можно и более экологичным способом, чем модная яичная диета.