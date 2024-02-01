Опубликовано 01 февраля 2024, 11:20
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Недолеченная Валя Карнавал укатила в Таиланд и довела себя до уколов в лёгкие
Тиктокерша Валя Карнавал серьёзно заболела и теперь вынуждена делать уколы в лёгкие. Девушке стало плохо ещё в середине декабря. Но за помощью к врачам обращаться она не стала — сама сбила высокую температуру и стала лечиться порошками от простуды и промыванием носа. Основные симптомы прошли, но кашель продолжал беспокоить блогершу. В надежде, что недомогание пройдёт само, Карнавал улетела в Таиланд.
После возвращения с отдыха девушка решила всё-таки показаться медикам. Те обнаружили, что у неё запущенная стадия пневмонии. Как рассказала сама Валя Карнавал, 10 дней антибиотиков результата не дали, и теперь ей назначили уколы в лёгкие.
Девушка показала кадры из процедурного кабинета, где ей делают эту процедуру, и подписала их так: «Как вам такой вайб? Треш. Пневмония — отстой, гайз».
О том, как обычная губка для мытья посуды может довести до пневмонии, рассказали тут.