Недолеченная Валя Карнавал укатила в Таиланд и довела себя до уколов в лёгкие

После возвращения с отдыха девушка решила всё-таки показаться медикам. Те обнаружили, что у неё запущенная стадия пневмонии. Как рассказала сама Валя Карнавал, 10 дней антибиотиков результата не дали, и теперь ей назначили уколы в лёгкие.

Девушка показала кадры из процедурного кабинета, где ей делают эту процедуру, и подписала их так: «Как вам такой вайб? Треш. Пневмония — отстой, гайз».

О том, как обычная губка для мытья посуды может довести до пневмонии, рассказали тут.