Здоровье
Опубликовано 01 февраля 2024, 11:20
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Недолеченная Валя Карнавал укатила в Таиланд и довела себя до уколов в лёгкие

Тиктокерша Валя Карнавал серьёзно заболела и теперь вынуждена делать уколы в лёгкие. Девушке стало плохо ещё в середине декабря. Но за помощью к врачам обращаться она не стала — сама сбила высокую температуру и стала лечиться порошками от простуды и промыванием носа. Основные симптомы прошли, но кашель продолжал беспокоить блогершу. В надежде, что недомогание пройдёт само, Карнавал улетела в Таиланд.
Недолеченная Валя Карнавал укатила в Таиланд и довела себя до уколов в лёгкие
© кадр из видео / YouTube-канал KarnaVal

После возвращения с отдыха девушка решила всё-таки показаться медикам. Те обнаружили, что у неё запущенная стадия пневмонии. Как рассказала сама Валя Карнавал, 10 дней антибиотиков результата не дали, и теперь ей назначили уколы в лёгкие.

Девушка показала кадры из процедурного кабинета, где ей делают эту процедуру, и подписала их так: «Как вам такой вайб? Треш. Пневмония — отстой, гайз».

О том, как обычная губка для мытья посуды может довести до пневмонии, рассказали тут.

Автор:Анна Рожкова
Редакция
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