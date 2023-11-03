Здоровье
14:20, 03 ноября 2023
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Вам инсульт или потерю слуха? Врач назвал 6 ужасных последствий от сдержанного чиха

Зачастую бывают такие ситуации, когда жуть как хочется чихнуть, но как-то обстановка не располагает — то людей вокруг полно, то гробовая тишина стоит. Такое стеснение и неловкость могут привести к печальным результатам. Врачи напоминают, что при чихании давление в дыхательных путях увеличивается до 20 раз. Что будет, если воздух направить внутрь или сжать ещё сильнее?..

Вам инсульт или потерю слуха? Врач назвал 6 ужасных последствий от сдержанного чиха
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Медики разных специальностей советуют не сдерживать чихание, потому что это естественный процесс, при котором организм пытается избавиться от пыли, волосинок, бактерий и прочего мусора, и не нужно ему мешать. Но что будет, если попытаться подавить чих? Могут:

  1. Порваться горло, как у 34-летнего британца, которому пришлось потом ещё неделю питаться через зонд.
  2. Разорваться капилляры в глазах, носу и на лице, в итоге может пойти кровь из носа, а лицо покрыться пятнами.
  3. Разорваться барабанная перепонка, которая затем лечится несколько недель, но можно и вообще без слуха остаться.
  4. Развиться инфекция среднего уха, потому что вся пыль и бактерии с воздухом попадут через евстахиевы трубы в уши.
  5. Появиться аневризма сосудов мозга, а там и инсульт не за горами.
  6. Развиться боль в груди и проблемы с дыханием, как у 15-летнего подростка, у которого диагностировали двусторонний спонтанный пневмоторакс.

К слову, капилляры полопаться в глазах могут не только из-за чихания. Среди причин называют:

  • травмы;
  • высокое давление;
  • сильное трение;
  • заболевания вроде гипертонии, диабета или нарушения свёртываемости крови.
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