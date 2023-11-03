14:20, 03 ноября 2023
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Вам инсульт или потерю слуха? Врач назвал 6 ужасных последствий от сдержанного чиха
Зачастую бывают такие ситуации, когда жуть как хочется чихнуть, но как-то обстановка не располагает — то людей вокруг полно, то гробовая тишина стоит. Такое стеснение и неловкость могут привести к печальным результатам. Врачи напоминают, что при чихании давление в дыхательных путях увеличивается до 20 раз. Что будет, если воздух направить внутрь или сжать ещё сильнее?..
Медики разных специальностей советуют не сдерживать чихание, потому что это естественный процесс, при котором организм пытается избавиться от пыли, волосинок, бактерий и прочего мусора, и не нужно ему мешать. Но что будет, если попытаться подавить чих? Могут:
- Порваться горло, как у 34-летнего британца, которому пришлось потом ещё неделю питаться через зонд.
- Разорваться капилляры в глазах, носу и на лице, в итоге может пойти кровь из носа, а лицо покрыться пятнами.
- Разорваться барабанная перепонка, которая затем лечится несколько недель, но можно и вообще без слуха остаться.
- Развиться инфекция среднего уха, потому что вся пыль и бактерии с воздухом попадут через евстахиевы трубы в уши.
- Появиться аневризма сосудов мозга, а там и инсульт не за горами.
- Развиться боль в груди и проблемы с дыханием, как у 15-летнего подростка, у которого диагностировали двусторонний спонтанный пневмоторакс.
К слову, капилляры полопаться в глазах могут не только из-за чихания. Среди причин называют:
- травмы;
- высокое давление;
- сильное трение;
- заболевания вроде гипертонии, диабета или нарушения свёртываемости крови.