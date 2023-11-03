Вам инсульт или потерю слуха? Врач назвал 6 ужасных последствий от сдержанного чиха

Медики разных специальностей советуют не сдерживать чихание, потому что это естественный процесс, при котором организм пытается избавиться от пыли, волосинок, бактерий и прочего мусора, и не нужно ему мешать. Но что будет, если попытаться подавить чих? Могут:

Порваться горло, как у 34-летнего британца, которому пришлось потом ещё неделю питаться через зонд. Разорваться капилляры в глазах, носу и на лице, в итоге может пойти кровь из носа, а лицо покрыться пятнами. Разорваться барабанная перепонка, которая затем лечится несколько недель, но можно и вообще без слуха остаться. Развиться инфекция среднего уха, потому что вся пыль и бактерии с воздухом попадут через евстахиевы трубы в уши. Появиться аневризма сосудов мозга, а там и инсульт не за горами. Развиться боль в груди и проблемы с дыханием, как у 15-летнего подростка, у которого диагностировали двусторонний спонтанный пневмоторакс.

К слову, капилляры полопаться в глазах могут не только из-за чихания. Среди причин называют: