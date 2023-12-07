Здоровье
08:40, 07 декабря 2023
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Вам постоянно весело? Вот почему это повод обратиться к психиатру

Люди чаще всего пытаются бороться с плохим настроением. Но на самом деле постоянное ощущение радости и счастья — это тоже расстройство. Психиатры называют его гипоманией. Человек становится очень общительным, чувствует эйфорию, излучает уверенность и ведёт себя так, будто ему всё дозволено. Из-за чего может возникнуть гипомания и как её лечить — объяснила психиатр, психотерапевт Екатерина Макеева.

Вам постоянно весело? Вот почему это повод обратиться к психиатру
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Психиатры делят расстройства настроения на два вида: сниженное настроение и повышенное. Во втором случае речь идёт о гипомании. Но как отличить подлинное ощущение счастья от болезненного состояния?

Гипомания характеризуется чрезмерной энергией, приподнятым настроением, изменением поведения и уровня активности. Особенность в том, что это состояние значительно отличается от привычного состояния человека. Оно может быть опасно для него самого и для окружающих. Эпизоды гипомании обычно длятся не менее 4 дней и менее тяжелы, чем просто мания.

Екатерина Макеева
Психиатр, психотерапевт, ведущий специалист сети клиник «Семейная«

Симптомы гипомании

Симптомы гипомании у каждого отдельного человека могут проявляться по-разному. При этом человек обычно бывает способен поддерживать привычный образ жизни — посещать работу, учёбу, встречаться с друзьями и т. д.

К основным симптомам гипомании врач отнесла:

  • ощущение эйфории, счастья, полного благополучия;
  • чрезмерную энергичность, взбудораженность;
  • раздражительность, возбуждение;
  • увеличение сексуальности;
  • сложности с концентрацией;
  • повышенную самооценку, уверенность;
  • рискованное поведение — беспорядочные сексуальные связи, крупные траты, нарушение социальных норм и т. п.

При гипомании человек чрезмерно активен, разговорчив, общителен, мало спит. Он становится некритичен к собственному состоянию, отметила Макеева. Он может также испывать:

  • ощущение «неуязвимости», «всемогущества», будто физические и интеллектуальные задачи выполняются легче, чем обычно;
  • ощущение, будто он воспринимает, слышит и видит то, чего не замечают окружающие
  • галлюцинации, бредовое восприятие.

Как лечат гипоманию

По словам Макеевой, диагностикой расстройств настроения занимается психиатр. Специалист может выявить биполярное аффективное расстройство, которое как раз характеризуется чередованием депрессивных эпизодов с гипоманиакальным или маниакальным настроением. В обоих случаях требуется лечение, которое поможет поддержать хорошее качество жизни.

Сейчас широко применяется когнитивно-поведенческая терапия. Человек может вступить в группу других пациентов, которые уже находятся в состоянии ремиссии. Они поделятся опытом, навыками и окажут помощь «равного консультанта».

Екатерина Макеева
Психиатр, психотерапевт, ведущий специалист сети клиник «Семейная«

Причины гипомании

Гипоманию могут вызвать:

  • Приём антидепрессантов. В таком случае целесообразно заменить препарат для достижения стабильного уровня настроения.

  • Приём других лекарств, — например, глюкокортикостероидов.

  • Последородовая гипомания в первые 5–7 дней после родов. Часто бывает предвестником послеродовой депрессии.

  • Повышенные стрессовые нагрузки, бессонница.

  • Эндокринологические заболевания.

  • Приём психоактивных веществ.

Люди с гипоманией не так часто обращаются к врачам, отметила психиатр. Однако именно врач сможет поставить правильный диагноз и помочь пациенту.

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