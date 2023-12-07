Вам постоянно весело? Вот почему это повод обратиться к психиатру

Симптомы гипомании

Симптомы гипомании у каждого отдельного человека могут проявляться по-разному. При этом человек обычно бывает способен поддерживать привычный образ жизни — посещать работу, учёбу, встречаться с друзьями и т. д.

К основным симптомам гипомании врач отнесла:

ощущение эйфории, счастья, полного благополучия;

чрезмерную энергичность, взбудораженность;

раздражительность, возбуждение;

увеличение сексуальности;

сложности с концентрацией;

повышенную самооценку, уверенность;

рискованное поведение — беспорядочные сексуальные связи, крупные траты, нарушение социальных норм и т. п.

При гипомании человек чрезмерно активен, разговорчив, общителен, мало спит. Он становится некритичен к собственному состоянию, отметила Макеева. Он может также испывать:

ощущение «неуязвимости», «всемогущества», будто физические и интеллектуальные задачи выполняются легче, чем обычно;

ощущение, будто он воспринимает, слышит и видит то, чего не замечают окружающие

галлюцинации, бредовое восприятие.

Как лечат гипоманию

По словам Макеевой, диагностикой расстройств настроения занимается психиатр. Специалист может выявить биполярное аффективное расстройство, которое как раз характеризуется чередованием депрессивных эпизодов с гипоманиакальным или маниакальным настроением. В обоих случаях требуется лечение, которое поможет поддержать хорошее качество жизни.