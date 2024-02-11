Варите макароны ль-денте? Вот почему с ними вес никогда не уйдёт

Как объяснила диетолог и эндокринолог Виктория Гончар, чтобы не набрать вес, а, наоборот, похудеть, нужно выбрать правильные макароны — группы А , из твёрдых сортов пшеницы. На иностранной упаковке могут быть обозначения grano duro или durum. В них и белка побольше (12−15 г на 100 г макарон), и в целом они полезнее. Категорией Б и В тоже, конечно, не отравитесь, но толку от них меньше.

Второй важный момент — нужно правильно приготовить макароны. Лучше отварить их до полуготовности (время обычно указано на упаковке), однако важно понимать, что полутвёрдое состояние добавляет калорийности на 25% . Разваренные макароны из-за обилия воды будут менее калорийный, но и менее полезные.

При этом стоит помнить, что за раз нельзя съедать более 150 граммов готовых макарошек и в блюдо нельзя бухать жирные соусы на масле или сливках. Можно к ним подать нежирное мясо, рыбу и соус на основе томатной пасты с зеленью.

Кому от макарон лучше вообще отказаться?

Людям с непереносимостью глютена. Людям с хронической болезнью почек на поздних стадиях (от 3б и выше) и тем, кому важно следить за белком в рационе. Людям с ожирением и РПП.

А как выбрать хорошие макароны — специалисты Роспотребнадзора рассказывали здесь.