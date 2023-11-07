Васаби поможет улучшить память у пожилых. Но есть одно «но»

Как сообщается в журнале Nutrients, сложное в названии вещество — 6-(метилсульфинил)гексилизотиоцианат (6-MSITC), которое есть в составе васаби, может улучшить когнитивные функции у пожилых людей.

На данный момент уже известно, что васаби обладает антиоксидантным и противовоспалительным эффектами и может поддержать когнитивное здоровье у людей средних лет с жалобами на память. Но вот о действии приправы на память пожилых людей пока известно мало.

Разобраться решили специалисты из Университета Тохоку. В эксперименте приняли участие 72 здоровых добровольца. Их средний возраст 65 лет. Пенсионеров поделили на две группы: одной давали плацебо, а другой — 100 мг порошка экстракта васаби с 0,8 мг 6-MSITC.

Через 12 недель учёные оценили возможности рабочей и эпизодической памяти участников. В первом случае они проверили, как хорошо добровольцы запоминают последовательность чисел и повторяют её в прямом и обратном порядке, а во втором — оценили способность пересказывать сюжет фильма сразу после просмотра и через 30 минут.

По этим двум показателям те, кто принимал вещество из васаби, показали лучшие результаты. Различий по другим когнитивным показателям эксперты не заметили.

Всё бы хорошо, но у исследования есть ряд минусов. Во-первых, его проводил производитель васаби. Так что не исключено, что у него был скрытый интерес. Плюс биодоступность 6-MSITC из васаби пока не особо изучена, а ещё в эксперименте участвовало всего 72 человека.

И пока с васаби всё не очень ясно, лучше укреплять память с помощью 10 несложных упражнений.