Васаби поможет улучшить память у пожилых. Но есть одно «но»
Японская кухня сейчас популярна во всём мире. Правда, порой на неё смотрят с недоверием: в тех же роллах и суши есть не особо полезный рис и сырая рыба, от которой можно заразиться бактериями. С васаби тоже не всё однозначно: эту приправу нельзя при болезнях ЖКТ, но учёные говорят, что она полезна. Например, васаби может улучшить память у пожилых.
Как сообщается в журнале Nutrients, сложное в названии вещество — 6-(метилсульфинил)гексилизотиоцианат (6-MSITC), которое есть в составе васаби, может улучшить когнитивные функции у пожилых людей.
На данный момент уже известно, что васаби обладает антиоксидантным и противовоспалительным эффектами и может поддержать когнитивное здоровье у людей средних лет с жалобами на память. Но вот о действии приправы на память пожилых людей пока известно мало.
Разобраться решили специалисты из Университета Тохоку. В эксперименте приняли участие 72 здоровых добровольца. Их средний возраст 65 лет. Пенсионеров поделили на две группы: одной давали плацебо, а другой — 100 мг порошка экстракта васаби с 0,8 мг 6-MSITC.
Через 12 недель учёные оценили возможности рабочей и эпизодической памяти участников. В первом случае они проверили, как хорошо добровольцы запоминают последовательность чисел и повторяют её в прямом и обратном порядке, а во втором — оценили способность пересказывать сюжет фильма сразу после просмотра и через 30 минут.
По этим двум показателям те, кто принимал вещество из васаби, показали лучшие результаты. Различий по другим когнитивным показателям эксперты не заметили.
Всё бы хорошо, но у исследования есть ряд минусов. Во-первых, его проводил производитель васаби. Так что не исключено, что у него был скрытый интерес. Плюс биодоступность 6-MSITC из васаби пока не особо изучена, а ещё в эксперименте участвовало всего 72 человека.
И пока с васаби всё не очень ясно, лучше укреплять память с помощью 10 несложных упражнений.