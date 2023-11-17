Выбрать правильный кальций. Врач рассказала, в каком виде он усваивается лучше всего

По словам специалиста, есть три формы кальция, которые хорошо усваиваются организмом. Первая — хелатный кальций, самый распространённый в этой группе — кальция глицинат. Он ещё и транспортируется в ткани.

Вторая — кальция гидроксиапатит. Она наиболее близка организму биохимически, в том же виде кальций содержится в костной ткани.

Третья — кальция цитрат. Его рекомендуют тем, у кого есть риск образования камней в почках.

И имейте в виду, что добавки кальция нельзя пить вместе с железом. Организм не сможет их эффективно усваивать, так как они несочетаемы, предупредил врач-нутрициолог Игорь Строков.