Выбрать правильный кальций. Врач рассказала, в каком виде он усваивается лучше всего
Для желающих восполнить недостаток кальция добавками есть целый ассортимент препаратов с этим макроэлементом. Но это ещё не гарантия прекрасного результата. Важно выбрать нужную форму, рассказала к. м. н, спортивный врач Александра Чистякова. Она объяснила, какой кальций усваивается организмом лучше всего.
По словам специалиста, есть три формы кальция, которые хорошо усваиваются организмом. Первая — хелатный кальций, самый распространённый в этой группе — кальция глицинат. Он ещё и транспортируется в ткани.
Вторая — кальция гидроксиапатит. Она наиболее близка организму биохимически, в том же виде кальций содержится в костной ткани.
Третья — кальция цитрат. Его рекомендуют тем, у кого есть риск образования камней в почках.
И имейте в виду, что добавки кальция нельзя пить вместе с железом. Организм не сможет их эффективно усваивать, так как они несочетаемы, предупредил врач-нутрициолог Игорь Строков.