Вечно молодой, вечно красивый. 5 витаминов, которые помогут сохранить кожу здоровой

Коже часто приходится терпеть куда больше, чем всему остальному организму, ведь она первая сталкивается с суровой внешней средой. Поэтому её нужно поддерживать и подпитывать как только возможно, считает специалистка из Калифорнии, США. Для этого хорошо подходят 5 видов биодобавок.

Витамин D помогает выработке коллагена, нужного для упругости и эластичности кожи, и снижает риск меланомы. Витамин Е помогает укреплять кости, которые поддерживают кожу. Особенно актуально для женщин после 40 лет. Витамин В3 усиливает барьерные функции кожи, активизируя синтез керамидов, которые работают как клей для клеток кожи, снимает воспаления и покраснения и снижает риск рака кожи на 23%. Ресвератрол — растительный компонент, который усиливает сияние кожи и улучшает её эластичность. Витамин А снижает количество морщин, улучшает текстуру кожи, запускает регенерацию и контролирует выработку кожного сала, что важно при склонности к акне.

Обычно достаточное количество витаминов можно получить, просто скорректировав питание и добавив необходимые продукты. Однако если это сделать сложно в силу обстоятельств, то можно и воспользоваться БАДами. Однако бывает и такое, что пьёшь витамины, а пользы — ноль. Проблема может быть вовсе не в некачественных добавках, а в чём — читайте в этом материале.