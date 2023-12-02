Вечно сгущаете краски? Вот как перестать себя накручивать

Чтобы перестать накручивать себя, нужно сначала задавать себе простые вопросы, рассказала Лушникова РИАМО. Спросите себя: ваша текущая мысль о той или иной ситуации — это факт или просто предположение? Какова реальная вероятность плохого и хорошего исхода? Почему вообще происходящее вас беспокоит?

Также полезно представить, какой взгляд будет на это событие через определённое время и какой опыт можно вынести из этой «катастрофы».

Вот в какие ещё психологические ловушки часто попадают люди:

Чёрно-белое мышление . Человек оценивает события, действия и людей только как положительные или отрицательные. Такое мышление можно также назвать поляризованным, когда или всё, или ничего.

Чтение мыслей. Человеку кажется, будто он знает, что думают и чувствуют другие люди, иногда даже начинает накручивать себя из-за этого. Но на самом деле это просто догадки, и они могут быть совершенно неверны.

Долженствование. Попадая в эту психологическую ловушку, человек ставит перед собой строгие правила, которым он должен следовать беспрекословно. Однако мир не подчиняется нашим требованиям, поэтому рано или поздно можно разочароваться от несоответствия реальности вашим ожиданиям. Я должен всё знать, должен обеспечивать семью, не должен сомневаться — всё это примеры долженствования.