Вегетарианцам рассказали, каких витаминов и минералов им может не хватать

Каких витаминов и минералов не хватает вегетарианцам

- Белок. Восполнить его можно из бобовых, соевых, и цельнозерновых продуктов, а также из орехов и семян.

**- Кальций.**Он есть в тёмно-зелёных овощах (шпинате и капусте), в тофу и соевом молоке.

- Железо есть в сухофруктах, бобовых, цельнозерновых, злаках и тёмно-зеленыё овощах.

«Учитывая, что железо трудно усваивается из растительных источников, рекомендованная норма потребления для вегетарианцев почти вдвое больше, чем при полноценном питании», — объяснила специалист «Газете.Ru».

И поэтому также нужно есть продукты с витамином С (цитрусовые, клубника, брокколи, капуста) — так организму будет проще усвоить железо.

- Йод — достаточно каждый день употреблять четверть чайной ложки йодированной соли.

- Витамины D и B12 вегетарианцам можно взять только из биологически активных добавок, так как они содержатся лишь в продуктах животного происхождения, которые они не едят.

- Омега-3 есть в орехах и льняном масле, но всё равно придётся пить добавки, так как в растительных источниках она не в достаточном количестве.