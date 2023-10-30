Ветеринары посоветовали не заводить котиков с плоской мордой. И вот почему

Почему кошки с плоскими мордашками слабее здоровьем, чем кошки с обычным черепом? Всё дело в неестественности такой формы головы для этих животных. Она сформировалась не естественным, эволюционным путём, а в результате скрещиваний для выведения новых пород.

Различные исследования показывают, что породы с плоской мордой более подвержены проблемам с зубами, глазами, кожей и деформациям позвоночника. А ещё у них возникает синдром брахицефальной обструкции дыхательных путей.

«Этим кошкам зачастую трудно делать самое важное, что нужно всем существам для выживания, — дышать», — отметила ветеринар RSPCA Элис Поттер.

Обструкцию дыхательных путей можно распознать по следующим признакам: частые фырканья или храп, сон или лежание в странных позах, подпирание рта игрушками, обмороки.

Ветеринары призвали любителей кошек заводить животных, ориентируясь в первую очередь не на внешность, а на здоровье. Ранее ветеринарный врач Татьяна Гольнева рассказала, как защитить хвостатых от болезней осенью.