Ветеринары посоветовали не заводить котиков с плоской мордой. И вот почему
Кошкам с плоской мордой жить непросто. Всё дело в укороченной форме черепа, по которой мы сразу узнаём британцев, персов и шотландских вислоухих. Специфическая внешность этих котеек нравится людям, но самим животным она приносит только проблемы. Подробнее о трудностях содержания обладателей сплюснутых мордочек рассказали ветеринары британского Королевского общества по предотвращению жестокого обращения с животными (RSPCA).
Почему кошки с плоскими мордашками слабее здоровьем, чем кошки с обычным черепом? Всё дело в неестественности такой формы головы для этих животных. Она сформировалась не естественным, эволюционным путём, а в результате скрещиваний для выведения новых пород.
Различные исследования показывают, что породы с плоской мордой более подвержены проблемам с зубами, глазами, кожей и деформациям позвоночника. А ещё у них возникает синдром брахицефальной обструкции дыхательных путей.
«Этим кошкам зачастую трудно делать самое важное, что нужно всем существам для выживания, — дышать», — отметила ветеринар RSPCA Элис Поттер.
Обструкцию дыхательных путей можно распознать по следующим признакам: частые фырканья или храп, сон или лежание в странных позах, подпирание рта игрушками, обмороки.
Ветеринары призвали любителей кошек заводить животных, ориентируясь в первую очередь не на внешность, а на здоровье. Ранее ветеринарный врач Татьяна Гольнева рассказала, как защитить хвостатых от болезней осенью.