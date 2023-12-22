Вирус гриппа А убил маленькую россиянку. Что это за болезнь и чем её лечить

Симптомы вируса гриппа А

Вирус типа А способен поражать как людей, так и животных. «Птичий грипп», «свиной грипп» — это разновидности вируса типа А. Вирус данного типа вызывает заболевания средней или сильной тяжести, приобретающие эпидемический характер. Эпидемии гриппа А происходят с периодичностью в 2–3 года.

Коварность вируса заключается в том, что он способен мутировать — менять свою антигенную структуру.

Есть ещё вирус типа B, который передаётся только от человека к человеку. Хотя данный тип также видоизменяется, он не вызывает столь тяжких эпидемий. Вспышки гриппа B носят обычно локальный характер, они могут предшествовать эпидемиям гриппа типа А или накладываться на них.

Каждый третий пациент на моём приёме приходит с симптомами гриппа. Во многих регионах закрываются целые классы в школах и группы в детсадах, чтобы не допустить распространения этого вируса.

Характерные симптомы гриппа А:

лихорадка, резкий подъём температуры до 39–40 градусов, которая может держаться 3–4 дня;

боль в горле;

сухой кашель и насморк;

озноб;

боли в мышцах и суставах.

И это всё нормальное, неосложнённое течение болезни.

Как понять, что появились осложнения

Болезнь обычно длится около недели. Кашель может сохраняться несколько недель, особенно у маленьких детей. Слабость и быстрая утомляемость могут беспокоить в течение нескольких недель, это называют постгриппозной астенией.

Наиболее частые осложнения бывают:

со стороны дыхательных путей — поражение лёгких (вирус гриппа умеет забираться в мельчайшие отделы лёгких и поражать их);

со стороны нервной системы: энцефалит, энцефалопатия, синдром Гийена — Барре и др.

со стороны сердца: миокардит, перикардит. Выявлена связь между гриппом и инфарктом миокарда. У детей со стороны сердца осложнения возникают редко.

У детей в 10–50% случаев возникает острый средний отит. Также у маленьких пациентов может быть тяжёлое течение ложного крупа.

На что обращать внимание во время вируса гриппа А:

ухудшение общего состояния;

признаки дыхательной недостаточности (участие вспомогательных мышц в дыхании, учащённое дыхание, снижение сатурации, ощущение нехватки воздуха);

симптомы со стороны нервной системы (дезориентированность, оглушённость, трудности пробуждения, спутанность сознания, нарушения речи);

у взрослых обязательно острая боль за грудиной или чувство сдавления (длительно сохраняются, не связаны с движением);

признаки обезвоживания — особенно они опасны для детей и пожилых.

Лечение должен назначить врач. Самостоятельно вы можете поддерживать оптимальный микроклимат и питьевой режим, снижать температуру при необходимости, наблюдать за красными флагами.

Какие препараты показали свою эффективность в лечении гриппа A:

осельтамивир — в России препарат назначают детям с 1 года, в США — с 2 недель;

занамивир — в России назначают детям с 5 лет, в США — с 7.

Кому подходят эти препараты:

всем детям с тяжёлым течением болезни (если их положили в больницу, если у них есть осложнения со стороны сердца, лёгких);

детям из группы риска тяжёлого течения (до 5 лет и особенно до 2, с хроническими заболеваниями);

детям с нетяжёлым течением, но имеющим контакты в семье с людьми из групп риска;

детям не из групп риска и с лёгким течением болезни, если прошло менее 48 ч с начала болезни. Решение о приёме лекарств принимается индивидуально вместе с родителями, взвешивая риски и пользу. Риски — это побочные эффекты препаратов и развитие у вирусов устойчивости к подобным средствам.

Не занимайтесь самолечением. Если вы подозреваете, что у вас или ваших родных грипп, посетите очно педиатра или терапевта.