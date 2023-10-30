Витамин С на ножке. Диетолог рассказал, почему нужно съедать по яблоку в день

По словам специалистки, в яблоках полно:

витаминов А, В1, В2 и С (особенно С — в крупном фрукте на 200 г содержится треть его дневной нормы);

калия, магния, фосфора и железа;

пектина (клетчатка способствует насыщению и похудению, он содержится под кожурой, поэтому счищать её не стоит, иначе польза яблока потеряет 70%);

а вот калорий мало — всего 60 ккал на 100 г продукта.

Зачем есть яблоки?

Польза для кишечника из-за витаминов А, С, группы В, ниацина и фолиевой кислоты. Снижение уровня холестерина. Защита от рака благодаря флавоноидам и каротиноидам. Профилактика заболеваний бронхов и лёгких. Чистка и оздоровление зубов благодаря фруктовым кислотам и клетчатке.

Яблоко помогает при:

диарее;

токсикозе во время беременности;

при ангине и инфекциях горла (в виде яблочного уксуса) — для этого смешайте стакан горячей воды со столовой ложкой меда и чайной ложкой яблочного уксуса;

от охриплости голоса (жареное яблоко с медом);

при нервозности (в виде яблочного чая). Нужно порезать яблоко с кожурой, залить горячей водой и настаивать 2 часа.

Почему яблоко не перекус

Яблочки во всем прекрасны, вот только на голодный желудок их есть нельзя, поэтому для перекуса они не подходят. Проблема в том, что из-за них повышается уровень фруктозы в крови и снижается уровень ключевого регулятора энергетического баланса в гипоталамусе — малонила-КоА. То есть от яблок только сильнее хочется есть.