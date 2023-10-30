05:00, 30 октября 2023
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Витамин С на ножке. Диетолог рассказал, почему нужно съедать по яблоку в день
Яблоко считается одним из самых популярных фруктов, его можно найти в любом магазине или на любом рынке. И не просто так — врачи заявляют, что в яблоках столько полезных веществ разного вида, что им можно лечить что угодно. Диетолог Юлия Леметина подробнее рассказала, почему стоит обратить внимание на яблоки и больным, и здоровым.
По словам специалистки, в яблоках полно:
- витаминов А, В1, В2 и С (особенно С — в крупном фрукте на 200 г содержится треть его дневной нормы);
- калия, магния, фосфора и железа;
- пектина (клетчатка способствует насыщению и похудению, он содержится под кожурой, поэтому счищать её не стоит, иначе польза яблока потеряет 70%);
- а вот калорий мало — всего 60 ккал на 100 г продукта.
Зачем есть яблоки?
- Польза для кишечника из-за витаминов А, С, группы В, ниацина и фолиевой кислоты.
- Снижение уровня холестерина.
- Защита от рака благодаря флавоноидам и каротиноидам.
- Профилактика заболеваний бронхов и лёгких.
- Чистка и оздоровление зубов благодаря фруктовым кислотам и клетчатке.
Яблоко помогает при:
- диарее;
- токсикозе во время беременности;
- при ангине и инфекциях горла (в виде яблочного уксуса) — для этого смешайте стакан горячей воды со столовой ложкой меда и чайной ложкой яблочного уксуса;
- от охриплости голоса (жареное яблоко с медом);
- при нервозности (в виде яблочного чая). Нужно порезать яблоко с кожурой, залить горячей водой и настаивать 2 часа.
Почему яблоко не перекус
Яблочки во всем прекрасны, вот только на голодный желудок их есть нельзя, поэтому для перекуса они не подходят. Проблема в том, что из-за них повышается уровень фруктозы в крови и снижается уровень ключевого регулятора энергетического баланса в гипоталамусе — малонила-КоА. То есть от яблок только сильнее хочется есть.