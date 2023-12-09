07:00, 09 декабря 2023
1 мин.
Витамин в кожурке. Россиянам рассказали, без каких ягод зимой просто нельзя
Зимой многим не хватает полезных веществ, и как это можно исправить? Налегать на БАДы и пищевые добавки очень небезопасно, и врач вряд ли это одобрит. Да и сдавать все анализы и обследоваться бывает или некогда, или дорого, или лень. У специалистов Роспотребнадзора есть лайфхак — можно просто добавить в рацион три вида ягод.
Эксперты Роспотребнадзора советуют обратить внимание на эти ягоды:
Брусника
- В ней полно витаминов A, С и Е, пектина, каротина, калия, магния, марганца, железа и фосфора.
- Употреблять можно не только ягоды, но и ветки с листьями, например, добавлять в чай.
- Очень пригодится людям с просевшим иммунитетом и постоянной усталостью.
Клюква
- Богата витаминами С, РР, К, В1, В2, флавоноидами, сахарами, пектиновыми, азотистыми, дубильными веществами и фитонцидами, органическими кислотами (лимонной, яблочной, янтарной, щавелевой и другими).
- Сохраняет полезные свойства независимо от способа хранения.
- Поможет при простудах и в периоды нервного и физического напряжения.
Облепиха
- Содержит много витамина С, B1, B2, B3, В6, B9, К, Р, А, Е, флавоноидов, пектинов, серотонина, органических кислот (яблочную, щавелевую и винную), калия, кальция, магния, фосфора, железа, масла, дубильных веществ, растительных антибиотиков и другого.
- Укрепляет иммунитет и помогает при ОРВИ, смягчая симптомы.
Но на все ягоды и фрукты с подозрением нужно смотреть диабетикам. Из-за природных сахаров им не всё можно есть, чтобы не вызвать скачки глюкозы в крови. Список разрешённых лакомств можно посмотреть здесь.