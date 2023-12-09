Витамин в кожурке. Россиянам рассказали, без каких ягод зимой просто нельзя

Зимой многим не хватает полезных веществ, и как это можно исправить? Налегать на БАДы и пищевые добавки очень небезопасно, и врач вряд ли это одобрит. Да и сдавать все анализы и обследоваться бывает или некогда, или дорого, или лень. У специалистов Роспотребнадзора есть лайфхак — можно просто добавить в рацион три вида ягод.