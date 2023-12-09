Здоровье
07:00, 09 декабря 2023
1 мин.

Витамин в кожурке. Россиянам рассказали, без каких ягод зимой просто нельзя

Зимой многим не хватает полезных веществ, и как это можно исправить? Налегать на БАДы и пищевые добавки очень небезопасно, и врач вряд ли это одобрит. Да и сдавать все анализы и обследоваться бывает или некогда, или дорого, или лень. У специалистов Роспотребнадзора есть лайфхак — можно просто добавить в рацион три вида ягод.

Витамин в кожурке. Россиянам рассказали, без каких ягод зимой просто нельзя
© André / Unsplash

Эксперты Роспотребнадзора советуют обратить внимание на эти ягоды:

Брусника

  • В ней полно витаминов A, С и Е, пектина, каротина, калия, магния, марганца, железа и фосфора.
  • Употреблять можно не только ягоды, но и ветки с листьями, например, добавлять в чай.
  • Очень пригодится людям с просевшим иммунитетом и постоянной усталостью.

Клюква

  • Богата витаминами С, РР, К, В1, В2, флавоноидами, сахарами, пектиновыми, азотистыми, дубильными веществами и фитонцидами, органическими кислотами (лимонной, яблочной, янтарной, щавелевой и другими).
  • Сохраняет полезные свойства независимо от способа хранения.
  • Поможет при простудах и в периоды нервного и физического напряжения.

Облепиха

  • Содержит много витамина С, B1, B2, B3, В6, B9, К, Р, А, Е, флавоноидов, пектинов, серотонина, органических кислот (яблочную, щавелевую и винную), калия, кальция, магния, фосфора, железа, масла, дубильных веществ, растительных антибиотиков и другого.
  • Укрепляет иммунитет и помогает при ОРВИ, смягчая симптомы.

Но на все ягоды и фрукты с подозрением нужно смотреть диабетикам. Из-за природных сахаров им не всё можно есть, чтобы не вызвать скачки глюкозы в крови. Список разрешённых лакомств можно посмотреть здесь.

Редакция
RSS

infoforme.ru, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.