Витаминное сокровище. Какие яйца особенно полезны пожилым людям

Пожилым людям часто не хватает витамина B12. Это приводит к анемии, проблемам с нервной системой и ухудшению умственных способностей. Перепелиные яйца как раз помогают восполнить нехватку витамина, объяснил Арзамасцев в беседе с «Москвой 24».

Ещё перепелиные яйца содержат витамин D, которого россиянам традиционно не хватает осенью и зимой.

Обычные куриные яйца при отсутствии противопоказаний человеку в возрасте тоже не навредят. Но их белок пожилым организмом усваивается не так легко, как белок перепелиных яиц.

«Для пожилых людей это важно, потому что часто у них есть проблемы с желудочно-кишечным трактом», — пояснил медик.

С возрастом начинает барахлить и щитовидная железа. Благо яйца перепёлки богаты селеном. Этот элемент крайне важен для нормального функционирования щитовидки. Он участвует в синтезе гормонов железы, которые регулируют рост, метаболизм и энергетический обмен в организме.

Особенно стоит перейти на перепелиные яйца людям с лишним весом. Как пояснил Арзамасцев, продукт содержит мало калорий. Есть можно на завтрак, прямо с самого утра.

А что вы делаете со скорлупой яиц? Наверняка просто выбрасываете. Оказывается, яичную скорлупу тоже можно обратить на пользу здоровью. Как это сделать — узнайте здесь