Вкусная не значит чистая. Биохимик развеяла главный миф о воде

« Сама по себе правильно очищенная вода не имеет вкуса, запаха и цвета . Наличие изменений говорит о том, что такой воде нужна дополнительная фильтрация для снижения концентрации вредных веществ», — сказала Мария Кулешова в беседе с Pravda.Ru.

Как понять что вода имеет вредные примеси:

выраженный металлический привкус — признак превышения содержания металлов в воде: железа, свинца, цинка, меди, кобальта, кадмия;

— признак превышения содержания металлов в воде: железа, свинца, цинка, меди, кобальта, кадмия; солёный вкус — превышение натрия;

— превышение натрия; запах тухлых яиц — наличие сероводорода.

Если пить постоянно пить «металлическую» воду, будет страдать нервная система. По словам биохимика, металлы вызывают быструю утомляемость, сонливость, ухудшение памяти, появление судорог. Также они повышают вероятность рака.

Сероводород тоже губит нервы. Он может вызывать рвоту или нервный паралич. Соли, в свою очередь, — причина гипертонии и других сердечно-сосудистых заболеваний, мочекаменной болезни.

В интернете некоторые советуют начинать утро со стакана тёплой воды с лимоном. Якобы это поможет пищеварению и придаст сил на день. Так ли это на самом деле — узнайте здесь.