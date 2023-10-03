Вместо 10 000 шагов. Какая простая привычка поможет снизить риск сердечных болезней

Исследование описано в научном журнале Atherosclerosis. Учёные изучили данные 450 000 взрослых, собранные в Британском биобанке. Они проанализировали предрасположенность участников исследования к сердечно-сосудистым заболеваниям на основе их семейного анамнеза, учли различные факторы риска, а также провели опрос. Людей спрашивали об образе жизни и том, как часто они поднимаются по лестнице.

И вот что выяснилось. Частые подъёмы по лестнице значительно снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний, особенно среди тех, у кого нет предрасположенности к подобного рода недугам. Но вероятность заболеть снижается и у людей, предрасположенных к ним.

«Подъёмы по лестнице — это эффективный по времени способ улучшить кардиореспираторную систему и липидный профиль, особенно среди тех, кто не может следовать рекомендациям врачей по физической активности», — отметил соавтор исследования, доктор Лу Ци (Lu Qi), профессор Школы общественного здравоохранения и тропической медицины Тулейнского университета.

По словам исследователя, результаты их работы показывают, что подъём по лестнице — отличная профилактика атеросклероза, ишемии сердца, инфарктов и инсультов. Так что всем, кто живёт на 5 или 6 этаже, лучше хотя бы иногда отказываться от лифта.

Подниматься по лестнице — привычка, полезная для сердца. Но есть и такие привычки, которые губят наш главный «моторчик». Подробно о них мы рассказывали здесь.