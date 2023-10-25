Вместо ибупрофена. Учёные выявили необычное свойство грустных песен
Почему человеку доставляет удовольствие грустная музыка? Почему мы сами стремимся послушать, что-нибудь плаксивое, про несчастную любовь или про чью-то смерть? Канадские учёные из Макгиллского университета в Монреале обнаружили, что трогательные и даже плаксивые композиции не просто помогают пережить стресс психологически, но ещё и облегчают физическую боль.
Участникам исследования положили в одну руку нагревающееся устройство и измеряли уровень боли по 100-бальной шкале. Одновременно им включали поочередно два их любимых трека, какие-то звуки и расслабляющую музыку. Также какое-то время добровольцы находились в тишине.
Всё это время участников просили оценить интенсивность и неприятность боли. Оказалось, что при прослушивании любимых треков добровольцы чувствовали боль значительно слабее.
Причём трогательные и грустные треки оказались даже эффективнее. Но чему именно такие мелодии лучше ослабляют боль — пока неясно.
Ранее психолог Мария Борисова отмечала, что у музыки действительно есть терапевтический эффект. По её словам, тяжёлый рок может стать лекарством от злости. Причём «лечиться» можно, не только слушая, но и играя самому.