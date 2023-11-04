Вместо подорожника и «Терафлю». Врач объяснил, зачем есть бруснику
В народе всем известно, что отвар из брусники — причём как ягод, так и листьев — обладает мочегонным эффектом. Его поэтому даже врачи назначают при проблемах с мочевыводящими потоками. Но помимо этого, у ягоды полно и других полезных свойств, о которых рассказал терапевт Александр Александров. Например, брусника хорошо снижает давление.
Как объяснил врач, отвар из брусники в целом хорошо всё выводит из организма, она работает как:
- мочегонное;
- желчегонное;
- слабительное;
- антисептическое;
- средство для снижения давления.
Однако, если перестараться с отваром из брусники, то ей можно и отравиться. Поэтому нужно во всём соблюдать меру и употреблять в день не более 200 г ягоды.
Собирать ягоды нужно в правильном и чистом месте, вдали от дорог, заводов и свалок, потому что брусника имеет плохую привычку впитывать всю грязь и радиацию.
Хранить бруснику лучше в мороженном виде или мочёном, так она сохраняет максимальную пользу, а вот сушёная — уже похуже.
Гипертоникам, кстати, врачи советуют от давления есть не только бруснику, но и ещё другие ягоды. Например, особенно эффективными будут арбуз и черноплодная рябина.