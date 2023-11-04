Вместо подорожника и «Терафлю». Врач объяснил, зачем есть бруснику

Как объяснил врач, отвар из брусники в целом хорошо всё выводит из организма, она работает как:

мочегонное; желчегонное; слабительное; антисептическое; средство для снижения давления.

Однако, если перестараться с отваром из брусники, то ей можно и отравиться. Поэтому нужно во всём соблюдать меру и употреблять в день не более 200 г ягоды.

Собирать ягоды нужно в правильном и чистом месте, вдали от дорог, заводов и свалок, потому что брусника имеет плохую привычку впитывать всю грязь и радиацию.

Хранить бруснику лучше в мороженном виде или мочёном, так она сохраняет максимальную пользу, а вот сушёная — уже похуже.

Гипертоникам, кстати, врачи советуют от давления есть не только бруснику, но и ещё другие ягоды. Например, особенно эффективными будут арбуз и черноплодная рябина.