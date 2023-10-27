Вместо виагры. Учёные рассказали о пользе кардио для мужского здоровья
Медики часто напоминают о том, как полезно много ходить, особенно на свежем воздухе. Последнее исследование американских учёных показало, насколько это простое занятие важно для мужчин — вплоть до того, что может дать эффект виагры — помочь справиться с проблемами с эрекцией. Выводы специалистов появились в британском таблоиде Daily Mail.
Исследование провели учёные из Медицинского колледжа Бэйлора в Хьюстоне. В нём участвовали 1147 мужчин с импотенцией. Целью было выяснить, насколько эффективны в случае такой проблемы физические упражнения.
В рамках эксперимента 636 человек от трёх до пяти раз в неделю по 30–60 минут в среднем 6 месяцев делали кардиоупражнения. В их числе были быстрая ходьба, езда на велосипеде и плавание.
Другой группе испытуемых давали лекарство, улучшающее потенцию.
В итоге оказалось, что физическая нагрузка в указанных выше объёмах соответствовала по эффективности препаратам. А именно: упражнения получили до 4,9 балла, а лекарства — от 4 до 8. Причём чем хуже ситуация, тем эффективнее оказались тренировки.
Учёные сделали вывод, что регулярные аэробные упражнения можно рассматривать как «низкорискованную и эффективную» немедикаментозную терапию эректильной дисфункции. Кроме этого, они ещё полезны для того, чтобы сбросить вес и снизить артериальное давление, а у страдающих диабетом — улучшить гликемический профиль.
Кстати, у мужчин бывает не только импотенция, но и климакс — андропауза. Она ещё не особо изучена, но уже есть некоторые признаки, по которым можно её вычислить.