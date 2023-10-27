Вместо виагры. Учёные рассказали о пользе кардио для мужского здоровья

Исследование провели учёные из Медицинского колледжа Бэйлора в Хьюстоне. В нём участвовали 1147 мужчин с импотенцией. Целью было выяснить, насколько эффективны в случае такой проблемы физические упражнения.

В рамках эксперимента 636 человек от трёх до пяти раз в неделю по 30–60 минут в среднем 6 месяцев делали кардиоупражнения. В их числе были быстрая ходьба, езда на велосипеде и плавание.

Другой группе испытуемых давали лекарство, улучшающее потенцию.

В итоге оказалось, что физическая нагрузка в указанных выше объёмах соответствовала по эффективности препаратам. А именно: упражнения получили до 4,9 балла, а лекарства — от 4 до 8. Причём чем хуже ситуация, тем эффективнее оказались тренировки.

Учёные сделали вывод, что регулярные аэробные упражнения можно рассматривать как «низкорискованную и эффективную» немедикаментозную терапию эректильной дисфункции. Кроме этого, они ещё полезны для того, чтобы сбросить вес и снизить артериальное давление, а у страдающих диабетом — улучшить гликемический профиль.

Кстати, у мужчин бывает не только импотенция, но и климакс — андропауза. Она ещё не особо изучена, но уже есть некоторые признаки, по которым можно её вычислить.