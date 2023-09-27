Здоровье
03:00, 27 сентября 2023
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Внезапно появились прыщи на теле? Присмотритесь к своей мочалке

Как вы обычно покупаете новую мочалку? Многие люди ориентируются исключительно на свой вкус. И в этом нет ничего плохого, но всё же важно подобрать тёрку именно под свой тип кожи. У плохой мочалки есть три признака. Один из них — оставление красных пятен на кожи. Если не сменить на более подходящую вам, то могут появиться прыщи и другие проблемы, предупредила врач-дерматолог, трихолог, косметолог Татьяна Егорова.

Внезапно появились прыщи на теле? Присмотритесь к своей мочалке
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Разновидности мочалок

В магазинах продаются мочалки на любой вкус, и многие покупают важный предмет личной гигиены наобум. Подход такой: понравился цвет, форма — беру. Однако неправильно выбранная или не вовремя сменённая мочалка может навредить здоровью.

Татьяна Егорова в беседе с «Аргументами и фактами» сказала, что все мочалки можно разделить на две категории, в зависимости от материала:

  • Натуральные. Делают их из целлюлозы и волокон плодов лианы (люффы), сизаля, лыкового волокна, бересты и китайской крапивы. Они хорошо пенятся, не выделяют ядовитых веществ при нагревании. Однако для чувствительной кожи могут быть жестковаты.

  • Искусственные. Сделаны из синтетических материалов. Обычно стоят дешевле натуральных.

Мочалки отличаются по форме. Вот самые популярные из них:

  • плоские;
  • трубчатые;
  • шаровидные;
  • варежки;
  • объёмные, например, в форме кирпичиков;
  • спонжи и др.

Что выдаёт плохую мочалку? 3 признака

На самом деле каких-либо жёстких рекомендаций по выбору мочалки не существует, отметила дерматолог. Всё-таки выбор довольно субъективный — один человек предпочитает определённую форму и материал, а другому нравятся совершенно иные. Поэтому ориентируйтесь на свой вкус.

Главное, чтобы мытьё было безболезненным. Плохую, непригодную мочалку можно распознать по следующим признакам:

  • царапает кожу, оставляет на ней царапины;
  • оставляет красные пятна;
  • приводит к шелушению и другим дефектам кожи.

Травмированная кожа не будет нормально защищать организм от проникновения болезнетворных бактерий и вирусов. Поэтому могут появиться воспаления, высыпания, нагноения и прыщи.

Как понять, что мочалка вам подходит

Выбирая мочалку, нужно отталкиваться от собственного типа кожи:

  • Жёсткие мочалки — для твёрдой, толстой кожи, какая обычно бывает у мужчин.
  • Мягкие мочалки — для чувствительной, сухой и тонкой кожи.

«Если задаваться вопросом — какие лучше мочалки: натуральные или искусственные, то в целом хороши и те, и те. Главное, чтобы было комфортно», — сказала Егорова.

Стирать или выкидывать? Что делать со старой мочалкой

На натуральных мочалках может вырасти плесень. Если она появится, вы её сразу заметите. Пользоваться такой тёркой ни в коем случае нельзя. Также вы не сможете её отстирать, ибо споры сразу попадут на кожу, и могут вызвать кожные болезни, патологии дыхательных путей, глаз.

Поэтому остаётся только один вариант — выбрасывать и покупать новую. На синтетических мочалках плесень не растёт, зато со временем появляется налёт, а вместе с ним и дурной запашок. Такие тоже нужно сразу отправлять на помойку.

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