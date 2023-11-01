Вода да не та. Россиянам объяснили, почему слишком чистая вода не подходит организму

Специалист рассказала о фильтрах обратного осмоса, фишка которых состоит в том, что им под силу очистить воду от всех возможных примесей. А вот здесь и появляется проблема — такая водичка опасна для человека.

Во-первых, организму нужно определённое содержание солей — получается, воду придётся ими обогащать. Также биохимик предупредила, что нельзя совмещать использование такой чистой воды с низкосолевой диетой.

Во-вторых, вода очистится и от солей натрия и калия, необходимых, например, для крови. «Именно поэтому дистиллированная вода не очень полезна. Такую воду всегда надо дополнительно обогащать. Есть пограничные соли кальция и магния. Они тоже нужны организму для работы сердца и мышц, но в небольших дозах», — отметила Кулешова в беседе с «Газетой.Ru».

Какую же воду нужно пить? Она должна быть чистой, без вредных примесей, но с ассортиментом полезных микро- и макроэлементов и не содержать слишком большого количества минеральных веществ, рассказали ранее специалисты Роспотребнадзора.

А врач-токсиколог, к. м. н. Михаил Кутушов напомнил, почему лучше не утолять жажду водопроводной водой.