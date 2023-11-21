Вода и ещё 2 напитка, которые спасут вас от вирусов зимой

Вы наверняка удивитесь, но самый полезный с этой точки зрения напиток — обычная вода. В осенне-зимний период важно не допускать обезвоживания, а она прекрасно справляется с этой задачей.

Также в списке чай. Зелёный чай помогает бороться с воспалениями, а лимонно-имбирный — отличный источник витамина С.

Ещё один помощник осенью и зимой — натуральный сок. В апельсиновом и грейпфрутовом есть витамин С и фолиевая кислота, которые защищают иммунитет. А томатный содержит ликопин, уменьшающий воспаление, отметило издание.

Кстати, некоторые пытаются «апгрейдить» простую воду с помощью серебряной ложки. Якобы это уничтожит в ней все бактерии. Рассказали, работает ли этот способ на самом деле.