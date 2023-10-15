Здоровье
15:40, 15 октября 2023
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Война полов и гормонов. Почему инфаркт чаще случается у мужчин

Мужчины чаще сталкиваются с инфарктом миокарда, чем женщины, и бытует мнение, что это всё из-за сдерживаемых эмоций. Мол, многое приходится терпеть, вот сердечко и не выдерживает. Может, капля смысла в этом и есть, но вот основная причина кроется в гормонах и образе жизни. Об этом рассказал главный врач лаборатории «Гемотест» Давид Биченов.

Война полов и гормонов. Почему инфаркт чаще случается у мужчин
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В 90% случаев инфаркт происходит из-за атеросклероза. Он развивается, когда на стенках сосудов образуются холестериновые бляшки, мешающие кровотоку. Из-за этого многие внутренние органы и ткани не получают нужные для работы элементы, а это приводит к сбоям.

Женщинам уворачиваться от атеросклероза помогает женский гормон эстроген. У мужчин он тоже есть, но в очень скромных пропорциях, поэтому реально помочь не может. К тому же женщины чаще ведут правильный образ жизни, регулярно наведываются к врачам и реже игнорируют своё самочувствие. Именно поэтому у женщин инфаркты случаются в 3–4 раза реже (это если нет каких-то сложных хронических заболеваний).

Но во время менопаузы, после 50–60 лет эстроген перестаёт работать, и тогда шансы получить инфаркт возрастают и приближаются к мужским.

Привычки, которые защитят от инфаркта

  1. Средиземноморская диета (с обилием овощей, фруктов, рыбы и бобовых).
  2. Отказ от вредных привычек.
  3. Физические упражнения (хотя бы часовые прогулки).
  4. Сон не менее 7 часов.
  5. Ежегодная диспансеризация.
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