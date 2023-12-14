Волшебная пилюля для стройности: миф или быстрый способ похудеть к Новому году? Раскрыли эксперты
Середина декабря — время, когда уже прошли и сгорели все сроки «взяться за себя» и становится ясно, что похудение к Новому году под угрозой срыва. В этот момент женщины массово бегут в аптеки и магазины, надеясь найти там волшебные таблетки, обещающие лишить их лишних килограммов в рекордные сроки. Стоит ли доверять чудо-БАДам и работают ли они для быстрого похудения, объяснили тренер и нутрициолог.
Сразу нужно сказать: у абсолютного большинства препаратов, которые позиционируются как «таблетки для похудения», нет доказанной эффективности. Это чаще всего даже не лекарства, а БАДы, то есть их производители вообще не несут ответственность за то, как работают их таблетки. Не навредят — и то хорошо.
Многие медикаменты, которые используются для быстрого снижения веса, имеют краткосрочный эффект и не рекомендуются, потому что могут оказывать нежелательное влияние, особенно при длительном применении. Если говорить о слабительных и диуретиках, то их эффект выражается в излишнем выведении воды, то есть обезвоживании, которое может быть опасно. Это же касается клизм, которые также плохо влияют на состояние микрофлоры кишечника.
Еще один небезопасный метод — применение БАД. Большинство из них не имеет доказанной эффективностью, не проходит строгий контроль, которому подвергаются лекарственные препараты, а значит, это не дает нам уверенности в том, что в баночке будет точно то, что написано на упаковке, и в указанной дозировке. Очень часто в составе подобных БАД встречаются небезопасные компоненты, которые не указывают на упаковке, а дозировка указанных превышает допустимые значения.
Тем не менее тренеры часто советуют различные препараты для улучшения эффективности тренировок и ускорения похудения. Подходить к этому стоит с некоторой долей осторожности и при возможности получить второе мнение у врача.
Существует огромное множество препаратов, воздействующих на разные аспекты похудения. Обычно для этих целей используют мочегонные препараты, препараты, снижающие аппетит, а также расщепляющие жир или блокирующие его усвоение. Так или иначе, они могут стать подспорьем для снижения жировой массы, но, как и со всеми лекарствами, с их приёмом нужно быть предельно осторожным. В идеале лучше не использовать вообще, но, если сильно хочется, стоит проконсультироваться с врачом.
Некоторые препараты, впрочем, действительно могут помочь в тренировках: улучшить выносливость, усилить жиросжигание. Например, такое действие приписывают L-карнитину, альфа-липоевой кислоте, мельдонию, различным аминокислотам. Их, как и гарцинию камбоджийскую, пиколинат хрома и прочие подобные добавки, очень любят включать в состав чудо-таблеток для похудения.
Но стоит помнить, что работать это будет только в том случае, если вы действительно занимаетесь спортом, а не приняли пилюлю и сидите на попе ровно, ожидая, что килограммы уйдут «как-нибудь сами». А если вы занимаетесь, то очень вероятно, эффект был бы и без таблеток, которые, как выражаются врачи, «только удорожают вашу мочу».
Впрочем, и это вполне понятно, в борьбе за красивую фигуру люди готовы пойти на многое и неизменно надеются на чудо. Но если вы хотите это чудо в качестве подарка на Новый год, организовать его придётся своими руками. И лучше взять в эти руки не таблетки, а гантели или хотя бы эспандер.