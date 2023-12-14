Волшебная пилюля для стройности: миф или быстрый способ похудеть к Новому году? Раскрыли эксперты

Некоторые препараты, впрочем, действительно могут помочь в тренировках: улучшить выносливость, усилить жиросжигание. Например, такое действие приписывают L-карнитину, альфа-липоевой кислоте, мельдонию, различным аминокислотам. Их, как и гарцинию камбоджийскую, пиколинат хрома и прочие подобные добавки, очень любят включать в состав чудо-таблеток для похудения.

Но стоит помнить, что работать это будет только в том случае, если вы действительно занимаетесь спортом, а не приняли пилюлю и сидите на попе ровно, ожидая, что килограммы уйдут «как-нибудь сами». А если вы занимаетесь, то очень вероятно, эффект был бы и без таблеток, которые, как выражаются врачи, «только удорожают вашу мочу».

Впрочем, и это вполне понятно, в борьбе за красивую фигуру люди готовы пойти на многое и неизменно надеются на чудо. Но если вы хотите это чудо в качестве подарка на Новый год, организовать его придётся своими руками. И лучше взять в эти руки не таблетки, а гантели или хотя бы эспандер.