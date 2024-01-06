Здоровье
18:00, 06 января 2024
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Восстанавливаем режим сна перед буднями. Потребуется одна чудо-таблетка

Новогодние праздники обычно сопровождаются не только обильными застольями, но и хаотичным режимом сна, потому что ни на работу, ни на учёбу не нужно, можно сидеть едва ли не до утра за любимыми сериалами, книгами, играми или разговорами с друзьями и семьёй. А как выйти из этой карусели в рабочие будни — рассказал психотерапевт Кумов.

Восстанавливаем режим сна перед буднями. Потребуется одна чудо-таблетка
© Marek Syroka / Unsplash

Психотерапевт Михаил Кумов напомнил, что полноценный и регулярный сон усиливает стрессоустойчивость и помогает достичь внутреннего дзена. После долгих праздников всегда нелегко наладить режим сна, но всё-таки возможно.

  1. Начните восстанавливать режим не сразу, а за 2−3 дня до выхода на работу или учёбу.
  2. Если не получается заснуть самому, можно использовать лёгкое снотворное.

Эмоциональная усталость во время праздников может появиться из-за:

  • изменения в режиме сна и питания;
  • социальных обязанностей и миллиона гостей;
  • осознания, что праздники заканчиваются и скоро на работу или учёбу.

Поддержать нервную систему и психологическую устойчивость помогут:

  • умеренные физические нагрузки вроде прогулок или спорта;
  • сбалансированное питание с обилием витаминов, клетчатки и белков.

А если хочется после праздников ещё и внешность привести в порядок, то можно воспользоваться патчами под глаза. Помогут ли они и насколько — можно узнать здесь.

Автор:Ника Белова
Редакция
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