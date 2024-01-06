Восстанавливаем режим сна перед буднями. Потребуется одна чудо-таблетка
Новогодние праздники обычно сопровождаются не только обильными застольями, но и хаотичным режимом сна, потому что ни на работу, ни на учёбу не нужно, можно сидеть едва ли не до утра за любимыми сериалами, книгами, играми или разговорами с друзьями и семьёй. А как выйти из этой карусели в рабочие будни — рассказал психотерапевт Кумов.
Психотерапевт Михаил Кумов напомнил, что полноценный и регулярный сон усиливает стрессоустойчивость и помогает достичь внутреннего дзена. После долгих праздников всегда нелегко наладить режим сна, но всё-таки возможно.
- Начните восстанавливать режим не сразу, а за 2−3 дня до выхода на работу или учёбу.
- Если не получается заснуть самому, можно использовать лёгкое снотворное.
Эмоциональная усталость во время праздников может появиться из-за:
- изменения в режиме сна и питания;
- социальных обязанностей и миллиона гостей;
- осознания, что праздники заканчиваются и скоро на работу или учёбу.
Поддержать нервную систему и психологическую устойчивость помогут:
- умеренные физические нагрузки вроде прогулок или спорта;
- сбалансированное питание с обилием витаминов, клетчатки и белков.
А если хочется после праздников ещё и внешность привести в порядок, то можно воспользоваться патчами под глаза. Помогут ли они и насколько — можно узнать здесь.