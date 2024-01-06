Восстанавливаем режим сна перед буднями. Потребуется одна чудо-таблетка

Психотерапевт Михаил Кумов напомнил, что полноценный и регулярный сон усиливает стрессоустойчивость и помогает достичь внутреннего дзена. После долгих праздников всегда нелегко наладить режим сна, но всё-таки возможно.

Начните восстанавливать режим не сразу, а за 2−3 дня до выхода на работу или учёбу. Если не получается заснуть самому, можно использовать лёгкое снотворное.

Эмоциональная усталость во время праздников может появиться из-за:

изменения в режиме сна и питания;

социальных обязанностей и миллиона гостей;

осознания, что праздники заканчиваются и скоро на работу или учёбу.

Поддержать нервную систему и психологическую устойчивость помогут:

умеренные физические нагрузки вроде прогулок или спорта;

сбалансированное питание с обилием витаминов, клетчатки и белков.

А если хочется после праздников ещё и внешность привести в порядок, то можно воспользоваться патчами под глаза. Помогут ли они и насколько — можно узнать здесь.