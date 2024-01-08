Возникает боль при стрессе? Врач рассказала, почему так бывает и как с этим справиться
У всех своё восприятие боли и свой болевой порог. Кто-то проигнорирует и упавший на него шкаф, а кто-то скручивается от боли при мысли о чём-то плохом. Как стресс может вызвать неиллюзорный болевой приступ и как с ним справиться, разъяснила врач-реабилитолог Дарья Кавуненко.
В экстремальных ситуациях (при стрессе) срабатывает защитный механизм, который позволяет быстро среагировать и избежать опасности. Происходит выплеск большого количества нейромедиатора норадреналина, который гасит болевые импульсы. Это позволяет уменьшить чувствительность к боли.
Но если стресс не острый, а хронический, этот механизм ломается: падает уровень и норадреналина, и эндорфинов, усиливаются воспалительные процессы в организме, а высокий уровень гормона кортизола истощает иммунитет и ослабляет способность справляться с чувством усталости.
На место стресса приходит депрессия, внутри которой усиливается восприятие боли и увеличивается риск развития хронических болевых состояний, объяснила Кавуненко. А из-за частого непроизвольного напряжения мышц могут развиваться мышечные боли.
Чтобы не впасть в этот порочный круг, необходимо прислушиваться к своему организму и соблюдать режим сна и отдыха. А лучше всего в борьбе со стрессом помогает физическая активность: спорт, танцы, прогулки.