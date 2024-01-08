Возникает боль при стрессе? Врач рассказала, почему так бывает и как с этим справиться

В экстремальных ситуациях (при стрессе) срабатывает защитный механизм, который позволяет быстро среагировать и избежать опасности. Происходит выплеск большого количества нейромедиатора норадреналина, который гасит болевые импульсы. Это позволяет уменьшить чувствительность к боли.

Но если стресс не острый, а хронический, этот механизм ломается: падает уровень и норадреналина, и эндорфинов, усиливаются воспалительные процессы в организме, а высокий уровень гормона кортизола истощает иммунитет и ослабляет способность справляться с чувством усталости.

На место стресса приходит депрессия, внутри которой усиливается восприятие боли и увеличивается риск развития хронических болевых состояний, объяснила Кавуненко. А из-за частого непроизвольного напряжения мышц могут развиваться мышечные боли.

Чтобы не впасть в этот порочный круг, необходимо прислушиваться к своему организму и соблюдать режим сна и отдыха. А лучше всего в борьбе со стрессом помогает физическая активность: спорт, танцы, прогулки.