Вплоть до цирроза. Россиянам рассказали, какие болезни можно распознать по запаху тела

По словам специалиста, запах аммиака изо рта может говорить о проблемах с почками и печенью. Среди возможных болячек — вирусный или токсический гепатит, фиброз или цирроз печени, хроническая почечная недостаточность или пиелонефрит. Запах ацетона изо рта может сигнализировать о нехватке инсулина и сахарном диабете, добавила она.

Если от человека исходит гнилостный или сладковатый запах, то возможно воспаление в полости рта. Вероятна ангина или синусит.

Затхлый «мышиный» запах кожи или мочи может говорить о редком наследственном заболевании — фенилкетонурии. При генетических нарушениях это вещество начинает накапливаться в организме и повреждать органы. Его побочным продуктом является фенилуксусная кислота, которая и даёт неприятный запах, добавила Зубова.

Врач, ведущий медицинский эксперт ИНВИТРО Виолетта Бурдакова добавила, что сильный запах пота может возникать при гипергидрозе. Это состояние, когда пота выделяется больше, чем необходимо. Патология развивается при нарушениях в работе эндокринной или нервной системы.

По словам врачей, рыбный запах часто говорит о нарушении обмена веществ, аромат пота с запахом мокрой овечьей шерсти — о проблемах с надпочечниками, запах старости — о проблемах с гормонами. Кроме того, аромат ржаного хлеба может быть симптомом брюшного тифа, а сладковатый печёночный запах — признаком декомпенсированного цирроза или желтухи.

О причинах неприятного запаха изо рта можно узнать тут.