Врач дала простые советы, которые помогут легче просыпаться осенью

С приходом осени темнеет гораздо раньше, чем все привыкли за летний сезон. Спать хочется больше, а просыпаться утром всё сложнее. Врач-терапевт сервиса «СберЗдоровье» Разият Чупанова рассказала, с чем могут быть связаны трудности пробуждения, и поделилась советами о том, как это исправить. Если проблем со здоровьем нет, то ситуация легко поправима.