Врач дала простые советы, которые помогут легче просыпаться осенью
С приходом осени темнеет гораздо раньше, чем все привыкли за летний сезон. Спать хочется больше, а просыпаться утром всё сложнее. Врач-терапевт сервиса «СберЗдоровье» Разият Чупанова рассказала, с чем могут быть связаны трудности пробуждения, и поделилась советами о том, как это исправить. Если проблем со здоровьем нет, то ситуация легко поправима.
Как легче просыпаться осенью
Соблюдать график сна. Если приучиться вставать в одно и то же время и летом, и зимой, организм сможет гораздо быстрее адаптироваться к смене сезона. К тому же сохранится привычная продуктивность.
Делать утром физические упражнения. Даже благодаря 10-минутной разминке с растяжкой мозгу получит дополнительные сигналы для пробуждения. К тому же регулярные аэробные нагрузки — например, фитнес, танцы, пешие или велопрогулки — снижают утомляемость и повышают выносливость.
Следить за здоровьем. Плохой сон бывает при депрессии, сильном стрессе, хронических болях и приёме ряда лекарств. Здесь лучшее — проконсультироваться со специалистом.
Пить стакан воды после пробуждения.
Использовать световой будильник или прикроватные лампы.
Не злоупотреблять алкоголем — он может вызывать сонливость.