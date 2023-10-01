Здоровье
17:45, 01 октября 2023
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Врач дала простые советы, которые помогут легче просыпаться осенью

С приходом осени темнеет гораздо раньше, чем все привыкли за летний сезон. Спать хочется больше, а просыпаться утром всё сложнее. Врач-терапевт сервиса «СберЗдоровье» Разият Чупанова рассказала, с чем могут быть связаны трудности пробуждения, и поделилась советами о том, как это исправить. Если проблем со здоровьем нет, то ситуация легко поправима.

Врач дала простые советы, которые помогут легче просыпаться осенью
© Freepik/wavebreakmedia_micro

Как легче просыпаться осенью

  • Соблюдать график сна. Если приучиться вставать в одно и то же время и летом, и зимой, организм сможет гораздо быстрее адаптироваться к смене сезона. К тому же сохранится привычная продуктивность.

  • Делать утром физические упражнения. Даже благодаря 10-минутной разминке с растяжкой мозгу получит дополнительные сигналы для пробуждения. К тому же регулярные аэробные нагрузки — например, фитнес, танцы, пешие или велопрогулки — снижают утомляемость и повышают выносливость.

  • Следить за здоровьем. Плохой сон бывает при депрессии, сильном стрессе, хронических болях и приёме ряда лекарств. Здесь лучшее — проконсультироваться со специалистом.

  • Пить стакан воды после пробуждения.

  • Использовать световой будильник или прикроватные лампы.

  • Не злоупотреблять алкоголем — он может вызывать сонливость.

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