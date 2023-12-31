Врач напомнила, чего нужно остерегаться в новогодние праздники. Берегите глаза

Осколок фейерверка, пластиковые или металлические элементы салютов могут нехило пошатнуть здоровье глаз, предупредила в беседе с aif.ru зав отделением офтальмологии КДЦ НКЦ № 2 РНЦХ им. Б. В. Петровского, к. м. н. Шахло Махкамова. Если такое произойдёт, нужно незамедлительно обратиться в травмпункт.

А для того чтобы запуск фейерверка прошёл без последствий, важно:

использовать только качественные изделия;

читать инструкцию;

соблюдать правила безопасности.

Подробнее об этом рассказали сотрудники МЧС.