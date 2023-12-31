Здоровье
05:00, 31 декабря 2023
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Врач напомнила, чего нужно остерегаться в новогодние праздники. Берегите глаза

Празднование Нового года может нанести вред здоровью не только из-за риска переесть или перепить. Пострадавшими могут оказаться глаза. Главный источник их травм в праздники — фейерверки. Хоть официальные и отменили во многих регионах, многие россияне устраивают их сами. Между тем такие травмы составляют 10% всех глазных заболеваний и могут привести к слепоте и инвалидности по зрению.

Врач напомнила, чего нужно остерегаться в новогодние праздники. Берегите глаза
© Freepik/lifeforstock

Осколок фейерверка, пластиковые или металлические элементы салютов могут нехило пошатнуть здоровье глаз, предупредила в беседе с aif.ru зав отделением офтальмологии КДЦ НКЦ № 2 РНЦХ им. Б. В. Петровского, к. м. н. Шахло Махкамова. Если такое произойдёт, нужно незамедлительно обратиться в травмпункт.

А для того чтобы запуск фейерверка прошёл без последствий, важно:

  • использовать только качественные изделия;
  • читать инструкцию;
  • соблюдать правила безопасности.

Подробнее об этом рассказали сотрудники МЧС.

Автор:Кира Полякова
Редакция
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