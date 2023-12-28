Врач назвал 3 комнатных растения, которые на самом деле очень опасно держать дома

Спатифиллум

Это растение, известное также как «женское счастье», хорошо очищает воздух в помещении. Но при этом оно содержит много оксалата кальция. Если этот цветок попадётся на зуб вашему домашнему питомцу, у него может сильно воспалиться слизистая желудка. Как итог — мучительная боль в животе, тошнота, рвота и диарея, предупредил врач-эксперт лаборатории «Гемотест», член Европейского общества детских дерматологов.

Фикус

Благодаря своей неприхотливости фикус едва ли не самое популярное комнатное растение. С ним надо быть начеку: фикус содержит млечный сок, даже небольшое количество которого может привести к отравлению, а ещё вызвать раздражение, боль и сильный зуд.

Замиокулькас

В стеблях замиокулькаса, или, как его ещё называют, «денежного дерева», присутствует ядовитый сок, от которого может начаться контактный дерматит. Проявляется это покраснением кожи и зудом. Также могут выступить пузырьки с прозрачной жидкостью. Если после контакта с соком замиокулькаса потереть руками глаза, можно вызвать раздражение слизистой, предупредил врач в беседе с изданием «Доктор Питер».

Держать растения дома крайне не рекомендуют аллергикам из-за рисков обострений. Вот список комнатных цветов, вызывающих аллергию.