Врач назвал 3 самые полезные ягоды для осени. Они ещё и вкусные

По словам кандидата медицинских наук, врача-эксперта лаборатории «Гемотест» и гастроэнтеролога Екатерины Кашух, есть 3 ягоды, на которые стоит обратить внимание осенью.

Гранат

В нём мало калорий — 70–75 ккал на 100 г в оригинальном виде и 65 ккал на 100 г в виде свежевыжатого сока.

Он содержит клетчатку, калий, танин, 15 аминокислот и витамины C, A, K.

Плод помогает иммунитету, стабильному давлению и снижает вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Миф: гемоглобин он не поднимет, точнее поднимет, но незначительно. Чтобы был реальный эффект, нужно выдуть не менее 2 л, а это навредит желудку и зубной эмали.

Облепиха

Эта ягода содержит калий, кальций, жирные кислоты (вроде омеги-7), витамин C, витамин B6, витамин E и бета-каротин.

В 100 г ягод есть две суточные нормы витамина С и половина суточной нормы витамина B6.

Виноград

Он содержит калий, фосфор, кальций, витамины группы B, A, E, C и K, множество антиоксидантов: ресвератрол, антоциан, кверцетин и катехин.

Виноград защищает от онкозаболеваний и помогает работе сердца и сосудов.

Ещё врачи советуют осенью налегать на манго, потому что в нём полно витаминов K и E, калия, магния, клетчатки, лютеина, зеаксантина и мангиферина. Оно укрепляет иммунитет, помогает коже восстанавливаться и спасает от депрессии.