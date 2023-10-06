Здоровье
10:20, 06 октября 2023
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Врач назвал 3 самые полезные ягоды для осени. Они ещё и вкусные

Осенью из-за постоянной атаки холодов и различных вирусов на организм ему нужна максимальная защита, поэтому важно налегать на витамины и полезные вещества. Но, чтобы не постоянно что-то жевать, а соблюдать калории и максимально напитываться витаминами и минералами, врач гастроэнтеролог Кашух предложила три ягоды, которые будут осенью незаменимыми.

Врач назвал 3 самые полезные ягоды для осени. Они ещё и вкусные
© Zrng N Gharib / Unsplash

По словам кандидата медицинских наук, врача-эксперта лаборатории «Гемотест» и гастроэнтеролога Екатерины Кашух, есть 3 ягоды, на которые стоит обратить внимание осенью.

Гранат

  • В нём мало калорий — 70–75 ккал на 100 г в оригинальном виде и 65 ккал на 100 г в виде свежевыжатого сока.
  • Он содержит клетчатку, калий, танин, 15 аминокислот и витамины C, A, K.
  • Плод помогает иммунитету, стабильному давлению и снижает вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний.
  • Миф: гемоглобин он не поднимет, точнее поднимет, но незначительно. Чтобы был реальный эффект, нужно выдуть не менее 2 л, а это навредит желудку и зубной эмали.

Облепиха

  • Эта ягода содержит калий, кальций, жирные кислоты (вроде омеги-7), витамин C, витамин B6, витамин E и бета-каротин.
  • В 100 г ягод есть две суточные нормы витамина С и половина суточной нормы витамина B6.

Виноград

  • Он содержит калий, фосфор, кальций, витамины группы B, A, E, C и K, множество антиоксидантов: ресвератрол, антоциан, кверцетин и катехин.
  • Виноград защищает от онкозаболеваний и помогает работе сердца и сосудов.

Ещё врачи советуют осенью налегать на манго, потому что в нём полно витаминов K и E, калия, магния, клетчатки, лютеина, зеаксантина и мангиферина. Оно укрепляет иммунитет, помогает коже восстанавливаться и спасает от депрессии.

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