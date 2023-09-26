Врач назвал блюда, которые лучше не заказывать в ресторане. Загляните в меню
Как известно, опасной может быть любая еда, если она, например, просрочена или хранилась без соблюдения всех положенных правил. Но и без этого есть блюда, употребление которых может обернуться серьёзным отравлением. О них рассказал кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог клиники академика Ройтберга Евгений Белоусов.
Список блюд, которые лучше не заказывать в ресторане
Устрицы среди них самые опасные.
- Во-первых, их крайне важно правильно хранить и перевозить, чтобы они не стали источником инфекций и паразитов. Поэтому больше риска в тех регионах, где устрицы не водятся.
- Во-вторых, у многих есть аллергия на устриц, о которой они не знают.
- В-третьих, это фактически чистый легкоусвояемый белок, а за раз человеку в зависимости от его веса нельзя есть больше 20–40 г белка.
Экзотические блюда. Различные морепродукты, сашими из рыбы фугу, стейки из плавника акулы — безопаснее есть всё это там, где такую экзотику вылавливают. В противном случае можно отравиться.
Крем-супы опасны, так как их могут готовить из дешёвых порошковых концентратов с кучей красителей, ароматизаторов и консервантов. Поэтому речь даже не об отсутствии пользы, а об опасности для здоровья — не исключено расстройство желудка. И важно, чтобы даже хороший крем-суп не подогревали — в этом случае бывают нежелательные химические реакции, которые становятся причиной отравления.
Нарезки из сыра, колбасы, ветчины, овощей и зелени нередко делают заранее и просто хранят в холодильнике, где на них могут появиться болезнетворные микроорганизмы. Хуже всего — сырные тарелки: у мягких сыров в их составе ещё и небольшой срок годности.
Карпаччо лучше не заказывать, если не уверены в источнике происхождения говядины и способе её обработки: мясо может быть инфицировано личинками паразитов и содержать колонии болезнетворных бактерий.
Салаты с майонезом быстро портятся в тепле или если не соблюдаются условия хранения. А людям с гастритом, язвой и прочими заболеваниями желудка лучше вообще ничего с майонезом не есть.
Первые симптомы отравления обычно появляются через пару часов. В следующие день-два становится только хуже. Поэтому важно вовремя обратиться к медикам при недомогании.