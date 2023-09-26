Врач назвал блюда, которые лучше не заказывать в ресторане. Загляните в меню

Список блюд, которые лучше не заказывать в ресторане

Устрицы среди них самые опасные.

Во-первых, их крайне важно правильно хранить и перевозить, чтобы они не стали источником инфекций и паразитов. Поэтому больше риска в тех регионах, где устрицы не водятся.

Во-вторых, у многих есть аллергия на устриц, о которой они не знают.

В-третьих, это фактически чистый легкоусвояемый белок, а за раз человеку в зависимости от его веса нельзя есть больше 20–40 г белка.

Экзотические блюда. Различные морепродукты, сашими из рыбы фугу, стейки из плавника акулы — безопаснее есть всё это там, где такую экзотику вылавливают. В противном случае можно отравиться.

Крем-супы опасны, так как их могут готовить из дешёвых порошковых концентратов с кучей красителей, ароматизаторов и консервантов. Поэтому речь даже не об отсутствии пользы, а об опасности для здоровья — не исключено расстройство желудка. И важно, чтобы даже хороший крем-суп не подогревали — в этом случае бывают нежелательные химические реакции, которые становятся причиной отравления.

Нарезки из сыра, колбасы, ветчины, овощей и зелени нередко делают заранее и просто хранят в холодильнике, где на них могут появиться болезнетворные микроорганизмы. Хуже всего — сырные тарелки: у мягких сыров в их составе ещё и небольшой срок годности.

Карпаччо лучше не заказывать, если не уверены в источнике происхождения говядины и способе её обработки: мясо может быть инфицировано личинками паразитов и содержать колонии болезнетворных бактерий.

Салаты с майонезом быстро портятся в тепле или если не соблюдаются условия хранения. А людям с гастритом, язвой и прочими заболеваниями желудка лучше вообще ничего с майонезом не есть.

Первые симптомы отравления обычно появляются через пару часов. В следующие день-два становится только хуже. Поэтому важно вовремя обратиться к медикам при недомогании.