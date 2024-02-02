Здоровье
Опубликовано 02 февраля 2024, 04:00
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Россиянам назвали бюджетную замену дорогим суперфудам

У многих правильное питание ассоциируется с дорогими продуктами. Отчасти это так и есть: полезную красную рыбу, орехи макадамия, киноа с манго может позволить себе регулярно есть не каждый человек. Но оказывается все эти суперфуды легко можно заменить более дешёвыми, но не менее достойными аналогами. Какими — рассказал кандидат медицинских наук, врач-диетолог и гастроэнтеролог, клинический фармаколог Рустем Садыков.
Россиянам назвали бюджетную замену дорогим суперфудам
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По словам диетолога, дорогую красную рыбу легко можно заменить на тунец, сардины или скумбрию, а красную икру — на молоки, печень или икру других рыб. Популярное киноа, которое не содержит глютен, вполне заменят пшено, амарант, гречка. В этих крупах содержатся не менее ценные питательные вещества.

Орехи сейчас все недешёвые, отметил эксперт, но выбирать дорогие пекан и макадамию совсем не обязательно. Много витаминов есть в грецких орехах, абрикосовых косточках, а ещё семенах льна и кунжута.

И насчёт фруктов — врач посоветовал отказаться от экзотики и обратить внимание на яблоки, хурму, клюкву, бруснику.

О том, какие ошибки в питании губят сердце, читайте в этом материале.

Автор:Анна Рожкова
Редакция
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