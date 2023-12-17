Врач назвал два самых опасных продукта. Они есть в каждом доме

По словам специалиста, сахар и соль — два самых вредных продукта, которые в любом виде или количестве не несут ничего хорошего. Количество соли и сахара, которое содержится в продуктах, вполне хватает, чтобы покрыть все ежедневные потребности организма, а вот всё остальное уже от лукавого.

Переизбыток соли грозит:

образованием тромбов в сосудах; повышенным давлением; снижением концентрации тестостерона.

Сахар же влияет на:

выработку инсулина; уровень тестостерона; количество висцерального жира.

Соль в большом количестве содержится в консервированных продуктах и полуфабрикатах, а сахар от души добавляют в обезжиренные продукты, чтобы они не были такими невкусными.

А как понять, что уже переборщил с солью, можно узнать здесь.