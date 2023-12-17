Врач назвал два самых опасных продукта. Они есть в каждом доме
Многим россиянам хотелось бы есть всё подряд и быть здоровым, однако это не так работает. Причём есть полезные продукты, а есть вредные, которые лучше не употреблять ни в каком виде, но если очень хочется — то изредка можно. Однако есть худшие из худших, и вот с этими двумя хирург и онкоуролог Марк Гадзиян вообще не советует связываться.
По словам специалиста, сахар и соль — два самых вредных продукта, которые в любом виде или количестве не несут ничего хорошего. Количество соли и сахара, которое содержится в продуктах, вполне хватает, чтобы покрыть все ежедневные потребности организма, а вот всё остальное уже от лукавого.
Переизбыток соли грозит:
- образованием тромбов в сосудах;
- повышенным давлением;
- снижением концентрации тестостерона.
Сахар же влияет на:
- выработку инсулина;
- уровень тестостерона;
- количество висцерального жира.
Соль в большом количестве содержится в консервированных продуктах и полуфабрикатах, а сахар от души добавляют в обезжиренные продукты, чтобы они не были такими невкусными.
А как понять, что уже переборщил с солью, можно узнать здесь.