Здоровье
15:20, 17 декабря 2023
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Врач назвал два самых опасных продукта. Они есть в каждом доме

Многим россиянам хотелось бы есть всё подряд и быть здоровым, однако это не так работает. Причём есть полезные продукты, а есть вредные, которые лучше не употреблять ни в каком виде, но если очень хочется — то изредка можно. Однако есть худшие из худших, и вот с этими двумя хирург и онкоуролог Марк Гадзиян вообще не советует связываться.

Врач назвал два самых опасных продукта. Они есть в каждом доме
© Martin Lostak / Unsplash

По словам специалиста, сахар и соль — два самых вредных продукта, которые в любом виде или количестве не несут ничего хорошего. Количество соли и сахара, которое содержится в продуктах, вполне хватает, чтобы покрыть все ежедневные потребности организма, а вот всё остальное уже от лукавого.

Переизбыток соли грозит:

  1. образованием тромбов в сосудах;
  2. повышенным давлением;
  3. снижением концентрации тестостерона.

Сахар же влияет на:

  1. выработку инсулина;
  2. уровень тестостерона;
  3. количество висцерального жира.

Соль в большом количестве содержится в консервированных продуктах и полуфабрикатах, а сахар от души добавляют в обезжиренные продукты, чтобы они не были такими невкусными.

А как понять, что уже переборщил с солью, можно узнать здесь.

Автор:Ника Белова
Редакция
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