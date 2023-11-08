Здоровье
14:20, 08 ноября 2023
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Врач назвал два способа провериться на рак груди, о которых часто забывают

Маммография считается самым надёжным способом провериться на рак молочных желёз (рак груди). Рентген рекомендуют делать всем женщинам после 40 лет один или два раза в год. Но не все знают, что это исследование нужно подкреплять другими. Например, нужно хотя бы раз в год проходить УЗИ. Подробнее о дополнительных обследованиях рассказал врач-рентгенолог Дмитрий Деменок.

Врач назвал два способа провериться на рак груди, о которых часто забывают
© wavebreakmedia_micro/Freepik

Данные маммографии нужно подкреплять с помощью УЗИ молочных желёз и регионарных лимфатических узлов, отметил врач в беседе с «Аргументами и фактами». По его словам, важно также заниматься самообследованием груди. Женщинам репродуктивного возраста самообследование нужно проводить по окончании месячных. После менопаузы самодиагностику рекомендуют делать в определённый день каждого месяца.

Маммографию рекомендуют делать женщинам до 40 лет. Молодые девушки должны проходить УЗИ, а также магнитно-резонансную томографию (МРТ) молочных желёз. МРТ особенно важна для тех, у кого есть наследственная предрасположенность к раку груди.

Также Деменок посоветовал делать МРТ, если есть импланты молочных желёз, которые не дают возможность провести качественное маммографическое исследование. Врач отметил, что МРТ более безопасна по сравнению с лучевой диагностикой.

Каждая женщина может снизить риски появления рака груди, даже если к этой болезни есть генетическая предрасположенность. Нужно просто соблюдать 5 важных правил.

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