Врач назвал два способа провериться на рак груди, о которых часто забывают

Данные маммографии нужно подкреплять с помощью УЗИ молочных желёз и регионарных лимфатических узлов, отметил врач в беседе с «Аргументами и фактами». По его словам, важно также заниматься самообследованием груди. Женщинам репродуктивного возраста самообследование нужно проводить по окончании месячных. После менопаузы самодиагностику рекомендуют делать в определённый день каждого месяца.

Маммографию рекомендуют делать женщинам до 40 лет. Молодые девушки должны проходить УЗИ, а также магнитно-резонансную томографию (МРТ) молочных желёз. МРТ особенно важна для тех, у кого есть наследственная предрасположенность к раку груди.

Также Деменок посоветовал делать МРТ, если есть импланты молочных желёз, которые не дают возможность провести качественное маммографическое исследование. Врач отметил, что МРТ более безопасна по сравнению с лучевой диагностикой.

Каждая женщина может снизить риски появления рака груди, даже если к этой болезни есть генетическая предрасположенность. Нужно просто соблюдать 5 важных правил.